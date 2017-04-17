Gül'den Referandum Sonuçları Değerlendirmesi

Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 nisan referandumu sonuçlarını değerlendirerek, "Halk oylamasında yüzde 85 gibi bir Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir" dedi.



Gaziantep Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 16 nisan referandumu ile ilgili değerlendirmesinde, "Milletimiz bir kez daha çok müstesna bir olgunluk içerisinde sandık başına giderek, hür iradesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusunda kararını ortaya koydu. Resmi olmayan sonuçlara göre 25 milyonu aşan bir 'evet' oyuyla ve 1 milyon 379 bin oy farkla anayasa değişikliğinin kabulünü onayladı.Bu halk oylamasında yüzde 85 gibi yüksek bir katılım, Türk demokrasisinin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyoruz.



16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz geleceğine sahip çıkmıştır. Artık sürekli istikrar üretecek bir sisteme geçmiş olduk. Türkiye, tarihinde ilk defa, tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime karar vermiştir. Her zaman Anadolu irfanını yansıtan Gaziantep de halk oylamasında üzerine düşeni yapmış ve yüzde 62,45 oranında tercihini evet yönünde kullanmıştır" dedi.



Halk oylamasının tamamlandığına dikkat çeken Gül, "Halk oylaması bitmiş ve yaşanan tüm tartışmalar geride kalmıştır. Bugünden itibaren gereksiz tartışmalarla ülkemizin gündemini meşgul etmek yerine,tüm Türkiye olarak herkesin yeni hedeflere odaklanmasında fayda görüyoruz. Kısır siyasi tartışmalarla, milletin iradesini yansıttığı bu sonucu tartışma malzemesi haline getirmenin, ülkemize ve milletimize faydası yoktur. Milletimiz üzerine düşen görevi demokratik olgunlukla yerine getirmiştir. Bundan sonra her seviyede birlik ve beraberlik içinde iri ve diri bir Türkiye için, gerek ekonomide, gerek siyaset alanında her türlü adımı atacağız. Milletten aldığı iradeyle Meclisimiz uyum yasalarını çıkaracak, hükümetimiz ise halkımızın refahının arttırılması, Gaziantep'imizin ve ülkemizin kalkınması için ekonomik tedbirleri süratle alacaktır. Milletimizin gösterdiği demokratik olgunla verdiği"evet" kararını her siyasi partinin saygı ve olgunlukla karşılaması gerektiğini de burada not etmek isterim. Demokrasiye ve millet iradesine saygısı olan partilerden milletimizin de beklentisi budur. Sandığa giderek güçlü Türkiye için 'evet' diyen, demokrasimize ve Cumhuriyetimize güç veren tüm hemşehrilerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep'te bu başarıda pay sahibi olan tüm teşkilat mensuplarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, halk oylamasında görev alan, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimize, halk oylamasının güvenliğini sağlayan emniyet görevlilerimize, basın mensuplarımıza, halk oylaması boyunca milletimizin kararının evet yönünde çıkmasını sağlamak üzere her türlü gayreti gösteren diğer siyasi partilere ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin Evet kararı ülkemiz, milletimiz ve Gazi şehrimiz için hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP