Guguk Kuşu
Ken Kesey'in romanından sinemaya uyarlanan Jack Nicholson'un yıldızı olduğu beyaz perdenin kült filmleri arasında yer alan 1975 yapımı "Guguk Kuşu" (One Flew Over Cucko's Nest), Şakir Gürzumar yönetiminde Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.
Ken Kesey'in romanından sinemaya uyarlanan Jack Nicholson'un yıldızı olduğu beyaz perdenin kült filmleri arasında yer alan 1975 yapımı "Guguk Kuşu" (One Flew Over Cucko's Nest), Şakir Gürzumar yönetiminde Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.
Guguk Kuşu, başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Bahattin Doğan, Levent Can, Kevork Türker ve Kayhan Yıldızoğlu'nun olduğu 20 kişilik dev kadrosuyla sahnede...
"Guguk Kuşu" tutuklu olduğu cezaevinde çalışmaktan kurtulmak için deli taklidi yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevk edilen bir mahkümun (McMurphy / Oktay Kaynarca) burada geçirdiği zamanı konu alıyor. McMurphy özelinde "deli kimdir?", "delileri sistem mi yaratır?", "kim deli ya da kim akıllı" sorularına yanıt arıyor. Mahküm McMurphy bu süre içerisinde hem kurallara uymuyor hem kaçma planları yapıyor hem de diğer hastalarla farklı bir diyalog kuruyor. Terapilerdeki kendi başına buyruk hareketleri ve özgürlüğüne olan düşkünlüğü nedeniyle soğuk, tavırlı, suratsız, otoriter Başhemşire Ratched (Deniz Uğur) ile de büyük sorunlar yaşıyor ve aralarında ciddi bir çatışma başlıyor. Oyunda gelişen bir dizi olaylar üzerinden birbirlerine üstünlük kurma çabaları normal olmaya çalışmanın deli olmaya çalışmaktan daha zor olduğu mizahi bir dille anlatılıyor.
Yazan: Ken Kesey
Uyarlayan: Dale Wasserman
Çeviren: Bilge Koloğlu
Yöneten: Şakir Gürzumar
Oyuncular: Oktay Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Levent Can, Kevork Türker, Yiğit Pakmen, Melda Narin, Ali Deniz Çelik, Onur Kırat, Umut Avcı, Gamze Uçar, Dorukan Kenger, Engin Demircioğlu, Onur Yenidünya ve Kayhan Yıldızoğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Zorlu Center PSM Drama Sahnesi
Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Guguk Kuşu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır