Her sahnelendiğinde ayakta alkışlanan ve kapalı gişe oynayan, başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Uğur'un paylaştığı Guguk Kuşu oyunu yoğun istek üzerine 3.sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Ken Kesey'in romanından sinemaya uyarlanan Jack Nicholson'un yıldızı olduğu beyaz perdenin kült filmleri arasında gösterilen "Guguk Kuşu 27 Kasım Pazar günü Zorlu PSM'de perde açıyor. Guguk Kuşu tüm sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam edecek.



Guguk Kuşu" tutuklu olduğu cezaevinde çalışmaktan kurtulmak için deli taklidi yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevk edilen bir mahkümun (McMurphy / Oktay Kaynarca) burada geçirdiği zamanı konu alıyor. McMurphy özelinde "deli kimdir?", "delileri sistem mi yaratır?", "kim deli ya da kim akıllı" sorularına yanıt arıyor. Mahküm McMurphy bu süre içerisinde hem kurallara uymuyor hem kaçma planları yapıyor hem de diğer hastalarla farklı bir diyalog kuruyor. Terapilerdeki kendi başına buyruk hareketleri ve özgürlüğüne olan düşkünlüğü nedeniyle soğuk, tavırlı, suratsız, otoriter Başhemşire Ratched (Deniz Uğur) ile de büyük sorunlar yaşıyor ve aralarında ciddi bir çatışma başlıyor. Oyunda gelişen bir dizi olaylar üzerinden birbirlerine üstünlük kurma çabaları normal olmaya çalışmanın deli olmaya çalışmaktan daha zor olduğu mizahi bir dille anlatılıyor.



Yazan: Ken Kesey



Uyarlayan: Dale Wasserman



Çeviren: Bilge Koloğlu



Yöneten: Şakir Gürzumar



Oyuncular: Oktay Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Levent Can, Kevork Türker, Yiğit Pakmen, Melda Narin, Ali Deniz Çelik, Onur Kırat, Umut Avcı, Gamze Uçar, Dorukan Kenger, Engin Demircioğlu, Onur Yenidünya ve Kayhan Yıldızoğlu