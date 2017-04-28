Guennol Yıldız Avcısı Heykelinin Satışı Protesto Edildi - New

- Protesto gösterisinden detaylar Basın açıklaması NEW YORK - Gelibolu Yarımadası'nda bulunan ve yurt dışına kaçırılan 5 bin yıllık 'Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı' adlı heykelin New York'taki müzayedede satışı protesto edildi.

Guennol Yıldız Avcısı Heykelinin Satışı Protesto Edildi - New

- Protesto gösterisinden detaylar
Basın açıklaması NEW YORK - Gelibolu Yarımadası'nda bulunan ve yurt dışına kaçırılan 5 bin yıllık 'Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı' adlı heykelin New York'taki müzayedede satışı protesto edildi.

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