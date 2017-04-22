Güdül Leblebisi Tarih Olmasın"

Ankara'nın leblebisi ile ünlü ilçesi Güdül'de kalan son leblebi imalatçısı kardeşlerden İsmail Altındağ, Güdül'de kendilerinden sonra imalata devam edecek kimsenin olmadığını belirterek, "Güdül Leblebisi bizimle tarihe gömülmesin, gençlere bu cevheri öğretelim" çağrısında bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Ankara'nın leblebi deposu Güdül'de zamanında Ankara'nın tüm leblebisini üreten 60 leblebiciden geriye sadece bir ağabey kardeş kaldı. Babalarından teslim aldıkları leblebi imalatçılığını Güdül Leblebi Sokakta devam ettiren İsmail ve Cengiz Altındağ, kendileri ile birlikte Güdül leblebisinin de tarih olmasından korktuklarını, şu anda Güdül'de imalathanelerini devam ettirecek kimsenin olmadığını vurguladı.



Leblebide fabrikasyon üretimin artması sonucunda Güdül'deki imalatçıların ekonomik sıkıntılar sebebiyle zamanla kepenk kapatıp Leblebi Sokak'ı terk ettiğini dile getiren İsmail Altındağ, şunları kaydetti:



"Eskiden Güdül'den Ankara'ya kamyonlarla tonlarca leblebi taşınır, tüm Ankara'nın leblebisi Güdül'den çıkardı. Ancak fabrikasyon ile daha uygun maliyete üretim arttı ve leblebi satışı yapanlar da bu düşük maliyeti tercih etti. Hal bu olunca sokaktaki leblebi imalatçısı arkadaşlar bir bir kepenklerini kapatıp sokağı terk ettiler. Bir biz kaldık. Biz de zanaatımızı aktaracak genç bulamıyoruz. Güdül'ün meşhur leblebisi bizimle birlikte tarih olursa çok üzülürüz."



Altındağ, gençleri leblebi imalatına yönlendirerek Güdül leblebisini tekrar canlandırmak istediklerini ifade etti.



Gençlerin Güdül'e gelip leblebi imalatını öğrenmesini ve mesleğe devam etmesini istediklerini dile getiren Altındağ, "Mesleğimizi genç nesillere aktarmalıyız. Yok olmaması için biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Fuara katılacaklar



Ankara'nın yöresel zenginliklerinin de tanıtımının yapılacağı ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana sponsor olduğu Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarına katılarak, orada meşhur Güdül leblebisini tanıtacaklarını bildiren Altındağ, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu fuarda hem vatandaşlarımızla tanışacak hem de mesleğimizi icra etmek isteyen gençler olursa onlarla buluşacağız. Güdül leblebisi tarih olmamalı, bu değeri yaşatmak hepimizin görevi. Üreticilerin tohumundan üzerine binbir zahmetle, insan emeğiyle elde ettiğimiz bu doğal leblebimizi daha çok tanıtmak ve yaşatmak görevimiz. İnsanlar artık fabrikasyon ürünler yemek istemiyor."



Güdül leblebisi, bölgede yetişen nohuttan, köylüden toplandıktan sonra imalathaneye getiriliyor. İmalathanede ilk olarak nohutlar eleniyor. Elekten geçirilen nohutlar ilk pişirmeden sonra belli bir süre dinlenmeye bırakılıyor, ardından tekrar büyük bir fırında pişiriliyor. Çifte kavrulan leblebiler bir süre daha dinlendirildikten sonra satışa sunuluyor.