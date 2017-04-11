Gücüş Mahallesinde Sıcak Asfalt Sevinci



Erdemli Belediyesi Erdemli ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahalleleri sıcak asfaltla tanıştırma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Merkez mahallelerde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından sonra şimdi de Gücüş Mahallesi Sarılar Mevkiinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli'nin her köşesinin Erdemli Belediyesinin asfalt hizmetleriyle örüldüğünü söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ekiplerin Erdemli'nin değişik yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü dile getirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların hızlandığını belirten Başkan Tollu, bir ekibin Gücüş Mahallesi Sarılar Mevkiinde çalıştığını ifade etti. Asfalt çalışmaları konusunda Belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını vurgulayan Başkan Tollu sözlerini şöyle sürdürdü: "Erdemli Belediyesi olarak özellikle sıcak asfalt hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götüreceğiz. Erdemli'nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız. Belediye olarak ilçemizin tüm yol ve asfalt ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşımız bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor, hayırlı uğurlu olsun."

Erdemli'nin tüm mahalleleriyle ferah, yaşanabilir ve gözde bir turizm ilçesi olması için kaliteli hizmetler ürettiklerinin altını çizen Tollu, Erdemli'yi başta yol olmak üzere her alanda geliştirerek bu hedeflerine ulaşacaklarını söyleyerek sözlerini sonlandırdı. Mahallelerine yapılan tüm hizmetler için teşekkür eden Gücüş Mahalle Muhtarı Emrah Ergen, yapılan hizmetlerin çok güzel olduğunu ve mahalle sakinleri olarak yapılan hizmetleri takdirle karşıladıklarını söyledi.