Gücünü Telefondan Alan Laptop!

Bugünkü akıllı telefonlar, bir süre öncesinin bilgisayarları kadar güçlüler. Las Vegas'ta devam eden CES'te Fransız bir firma ise işlemci olarak telefonunuzu kullanan bir laptop tanıttı.



Miraxess tarafından üretilen Mirabook'un içerisinde donanım özellikleri bulunmuyor; eksik olan bileşenler, telefon tarafından tamamlanıyor. Bununla birlikte laptop içerisinde bir pil bulunuyor. Tüm bunlar yeni bir fikir değil; daha önce ortaya çıkan bir Kickstarter projesi olan Superbook, benzer bir işlevi denemişti.



13,3 inç'lik Full HD ekrana sahip Mirabook, bir klavye ve touchpad'e sahip ve pili, 24 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Notebook üzerinde bir depolama aygıtı da bulunuyor. Telefonu USB-C üzerinden bilgisayara bağladığınızda, ekranın laptop'un ekranına yansıdığını görüyorsunuz.







Cihaz, masaüstünde çalışmaya yönelik bir arayüz sağlamak için Microsoft'un Continuum işlevinden veya Android'de Androimium'dan faydalanıyor. Mirabook üzerinde bir HDMI bağlantısı, SD kart slotu ve bir çift "üst seviye" hoparlör de bulunuyor.



Fiyatı 299 euro olarak belirlenen Mirabook'un 100 dolarlık Superbook'tan çok daha pahalı olması dikkat çekici. Bu haliyle Superbook, bütçe dostu bir seçenek arayanlar için daha iyi bir tercih olabilir.