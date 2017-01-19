Güçlüer: "Sağlık Alanı Hekim Olmayanlarla Dolduruluyor"

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hamit Güçlüer, Eskişehir'de sağlık alanı yöneticilerinin hızla hekim olmayanlar tarafından doldurulduğunu iddia etti.



Sağlık açısında çok önemli olan Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne müdür olarak bir tıbbi sekreterin görevlendirildiğini belirten Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, "Bulaşıcı hastalıklar şubesi salgınların erken tespiti, incelenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi; aşıların temini, depolanması, dağıtılması ve uygulanması, bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimlerin planlaması, uygulanması, il içinde bu işlerle ilgili diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve diğer pek çok teknik konu ile ilgili bir şubedir" dedi.



Ataması yapılan tıbbi sekreterlerin bu işi liyakati ile yapabilecek bilgili ve tecrübeye sahip olup olmadığı, tartışmaya açık olduğunu kaydeden Güçlüer, şunları söyledi:



"Yıllardır hekimlerin görev aldığı böylesine önemli bir şube müdürlüğüne bir tıbbi sekreterin atanmasının hangi gereklilikten kaynaklandığını ilgili yöneticilerin açıklaması gerekmektedir. Çok açıkça görüldüğü gibi Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü'ne ilgili uzmanlık dallarından ve işinin ehli hekimlerden atama yapılması, tıbbi gereklilikler ve toplum sağlığı açısında önemlidir. Valilik ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden bir an önce bu yanlıştan dönmelerini, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü'ne liyakata uygun atama yapmalarını talep ediyoruz." - ESKİŞEHİR