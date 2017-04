Güçlü Türkiye İçin Tam Destek"

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum u için geri sayım sürüyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, Diyarbakır'da her gün seçmenle buluşuyor. Altaç, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde çalışmalarını sürdürürken, görüştüğü vatandaşlar da 'Güçlü Türkiye için biz de varız' mesajları verdi.



Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin önünü kimsenin kesemeyeceğini söyleyen Altaç, 1982 model utanç anayasasının Türkiye'nin ilerlemesini engellediğini belirtti. Altaç, "Mevcut anayasa darbelere, vesayet odaklarına kapı aralıyor. 15 Temmuz ihanet girişimini göğüslerini siper ederek durduran kahraman milletimiz darbe anayasası ile yönetilmeyi hak etmiyor. 16 Nisan'da bu prangalardan kurtulacağız. Milli irade sandıkta Türkiye'nin 2023 hedeflerine, güvene ve istikrara evet diyecek" dedi.



"Bu ülkeyi böldürtmeyiz"



Askon Diyarbakır Başkanı Aydın Altaç, terörle mücadele konusunda da kararlılık mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta yaşanan krizlere de değinen Altaç, "Ünlü sosyolog İbn-i Haldun, 'coğrafya kaderdir' diyor. Zor bir bölgede yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi, içeride ve dışarıda terör örgütleri Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. Her fırsatta Türkiye'ye saldıranlar bilsinler ki üniter yapımız kırmızı çizgimizdir. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek milletten, asla taviz vermeyiz. Bu topraklarda başka hesap yapmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar. Ülkemizi böldürtmeyiz, parçalatmayız. Yeni sistemde terörle mücadele de hız kazanacak. Şer odaklarını topraklarımızdan, sınırlarımızdan temizleyeceğiz. Dünyanın her yerinde yardım eli uzattığımız mazlumların gözü ve duası Türkiye'nin üzerinde. Biz güçlü olursak mazlumların yüzü gülecek. 7 milyon gurbetçimiz de güvende olacak" diye konuştu.



"Sıkıyönetim tarihe karışacak"



Yeni sistemde sıkı yönetimlerin de tarihe karışacağına değinen Altaç açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Yeni sistemde her alanda özgürlükler daha da genişleyecek. Artık sıkıyönetim olmayacak. Olağanüstü hale de sınırlamalar getiriliyor. Parlamentonun etkinliği artıyor. Yürütmeyi milli iradenin temsil edildiği Meclis denetleyecek. OHAL'i uzatma, kısaltma, kaldırma gibi yetkiler verilen Meclis daha güçlü hale gelecek. Yeni sistemde hiçbir kurum tek başına her şeyi yapamayacak. Kurumlar güçlendirilerek denge denetleme mekanizmaları kurulacak". - DİYARBAKIR