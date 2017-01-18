Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi" Projesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Pasta ve Fırıncılar Odası ve Milano Ticaret Odası iş birliğiyle kadınların desteklenmesine ilişkin 12 ay süreli Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısı yapıldı.



EBSO Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, odanın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bir ülkenin ilerlemesinde büyük önem taşıyan kadınları destekleyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hareket ettiklerini ve güçlü ekonomi kavramını kadınlarla yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.



Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen EBSO, İzmir Pasta ve Fırıncılar Odası ile Milano Ticaret Odası tarafından 12 ay süreyle yürütülecek projenin esas hedefinin de kadın istihdamının desteklenmesi olduğunu ifade eden Gökçüoğlu, "Kadınların sosyal, psikolojik açıdan desteklenmesini de önemsiyoruz." dedi.



Kadın girişimciliğini ülkenin kalkınmasını hızlandıran bir faktör olarak gördüklerini vurgulayan Gökçüoğlu, şu bilgileri verdi:



"Proje süresi 12 ay olup, bütçesi 299 bin avrodur. AB finansman oranı yüzde 95'tir. Projemizin amacı, özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, çalışanların bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını kapatmaktır.

Proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan 100 kadına mesleki ve sağlık eğitimler ile yasal ve psikolojik konularda danışmanlık desteği verilecektir. Bu grup içerisinden en az 50 kadın odamız üyesi firmalarda istihdam edilecek ve 50 kadın da girişimcilik eğitimi alacaktır."



Milano Ticaret Odası adına projeye katılan eğitim ajansı Formaper'in yöneticisi Olga Nogaeva da uzunca bir süredir proje üzerinde çalıştıklarını, kadınların güçlenmesini istediklerini, çalışma sonuçlarını almak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.



Proje katılımcılarından Nazife Özmen ise Türkiye'nin gelişimi için kadınlara da ihtiyaç olduğunu, şiddete uğrayan ya da yoksul kadınların projede yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.



Projenin özellikleri



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR, TOBB ve KOSGEB'in de desteklediği proje kapsamında "dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi" amaçlanıyor.



Dezavantajlı kişilerin iş piyasasına dahil edilmesini hedefleyen hibe programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından yönetiliyor.



Mesleki eğitim, doğrudan istihdam ve iş kurma yoluyla kadınların iş piyasasının aktif birer üyesi haline gelmesi desteklenirken İzmir'de en az 100 kadına bilgi, eğitim, iş oryantasyonu, girişimcilik ve iş kurma konularında psikolojik destek, yasal danışmanlık sağlanması planlanıyor.



Gecekonduda yaşayan, projeden yararlanacak 100 kadına en azından 8 ay boyunca mesleki eğitim ve öğretim vererek bu kadınların mesleki beceriler elde etmesine yardımcı olunması, pastacılık ve fırıncılık laboratuvarının kurulması, 50 kadının muhtelif şirketlerde düzenli bir iş bulması, 50 kadının daha kendi işlerini yapmaları hedefleniyor.