Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" Kampanyası

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Belediyesinin AK Partili meclis üyeleri, anayasa değişikliğine yönelik referandum için başlatılan kampanyaya destek verdi.



Akmeşe, AK Parti Edirne İl Başkanlığında kampanyaya destek vermek için belediye meclis üyeleriyle bir video çekti.



Türkiye'nin en batısı Edirne'de referandumda kararlarının evet olduğunu açıklayan Akmeşe, en doğudaki il Ardahan'a sizde var mısınız mesajını gönderdi.