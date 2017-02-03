Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" Kampanyası

Anayasa değişikliğine yönelik referandum için sosyal medyada başlatılan "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Partili meclis üyeleri de destek verdi.



Referandum için başlatılan çalışmalara katılan meclis üyeleri, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla "ben de varım" mesajı verdi.



Çektiği videoyla meclis üyelerini "Evet" kampanyasına destek vermeye çağıran İzmir Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan'ın çağrısına meclis üyelerinin destek yanıtları da yayınlandı.