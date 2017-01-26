Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" Kampanyası

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, anayasa değişikliğine yönelik referandum için sosyal medyada ünlü isimlerin katılımıyla başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına destek verdi.



Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunduğunu söyledi.



Anayasa değişikliğine ilişkin sözün millette olduğunu belirten Akmeşe, "AK Parti Genel Merkezi'nde 1. bölge il başkanlarıyla 'Güçlü bir Türkiye için EVET' videosu çektik. Teşkilat başkan yardımcımız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ve birinci bölge il başkanları videoda yer aldı. Hep birlikte sosyal medyadan başlatılan kampanyaya 'evet' diyerek destek verdik" diye konuştu.