Hiç Tiyatro'nun sahnelediği "Güçlü" tiyatro oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



Hiç Tiyatro



Hiç tiyatro, hiç hesapta yokken 2016 yılının sonbaharında Gülçin Yiğit ve Zeliha Gürsoy tarafından İstanbul'da kuruldu.



Hiç tiyatro, yaşamın özünde ve tiyatro sahnesinde kurallardan ve kalıplardan sıyrılıp ampirik temelli çalışmaların önemine inanan bir topluluktur.



Güçlü / August Strindberg



Kırk yılı aşkın sürede yaklaşık olarak yarısı oyun olmak üzere 120'ye yakın eser yazan Strindberg aynı zamanda gazetelerde makaleler, bilimsel denemeler ve binlerce eser yazmıştır.



Biz topluluğumuzun ilk oyunu olarak Güçlü'yü seçtik, gerek tiyatromuzun misyonu, gerekse uğraşmak istediği dertlere yakınlığı bu oyunun diğer oyunlar arasından sıyrılmasına sebebiyet verdi. İki kadın arasında geçen mücadeledeki derinlik arayışı bizi yeni sahneleme biçimlerine ve fikirlere sevketti. Bu oyunu sergilemekteki gayemiz, duvarların, kalıpların ve ilişkilerin bir nebze olsun sorgulanıp su yüzüne çıkmasıdır.