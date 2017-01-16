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Banu Türkoğlu ve Tesettür Modacısı Gülsüm Elkhatroushi Hayır İçin Bir Araya Geliyor

Banu Türkoğlu ve Tesettür Modacısı Gülsüm Elkhatroushi Hayır İçin Bir Araya Geliyor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu ile modacı arkadaşları Gülsüm Elkhatroushi ve Pınar Elkhatroushi, "Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği" çatısı altında ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatma amacıyla,16 Ocak Pazartesi günü saat 10.30 – 13.30 saatleri arasında, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli'nde düzenlenecek yardım kahvaltısında bir araya gelecek…

Banu Türkoğlu ve Tesettür Modacısı Gülsüm Elkhatroushi Hayır İçin Bir Araya Geliyor

"Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği" çatısı altında kendilerini "Sevgi ve Yardımlaşma Halkası" olarak tanımlayan birliğin hedefi; köylerdeki çocukların eğitim ihtiyaçlarından, evini ısıtamayanların kömürüne, ihtiyacı olan hastaların ilaç ve hastane masraflarına, Suriyeli ya da vatan toprağında kendine yer bulamayan ve zorda kalan pek çok insanın ihtiyaçlarına katkı sağlamak...

Geniş yelpazeli bir yardım ağı oluşturmak isteyen "Sevgi ve YardımlaşmaHalkası"nın sözcülerinden Banu Türkoğlu, "Bu dünyada hep birlikte yaşıyor ve benzer duyarlılıklarla, etrafımızda olup bitenlere kayıtsız kalamıyoruz. Komşumuzun açken bizim tok yatmamızın doğru olmadığı bu anlayışla büyüdük. Her birimiz ihtiyaç sahibi birine elimizi uzatırsak, bu dünya hem daha mutlu insanların, hem de mutlu çocukların dünyası olur… Din, dil, ırk ayırt etmeden ihtiyaç sahibi bir bebekten, bakımını üstlenemeyen bir yaşlımıza kadar herkese ulaşmak niyetiyle harekete geçtik. Umuyoruz ki, dokunduğumuz her insana bir umut olabiliriz" dedi.

"Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği" ve "Sevgi ve Yardımlaşma Halkası" işbirliğiyle,Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi www.haberler.com medya sponsorluğunda,Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli'nin evsahibesi Seda Cevahir'in de katkılarıyla düzenlenecek yardım kahvaltısından elde edilecek gelir,"Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği"ne bağışlanacak.

ww.mutlulugunadresi.org

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