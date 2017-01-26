Güce Milli Eğitim Müdürü Al Görevine Başladı

Güce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kahir Al yeni görevine başladı.



Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır eğitimin her aşamasında hizmet verdiğini, eğitimde daha iyi hizmet vermek etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.



Yeni eğitim ve öğretim yılı için planlama çalışması başlattıklarını ifade eden Al, ilçede eğitim kalitesini yükseltmek için veli, öğretmen ve öğrencilerle birlikte hareket edeceklerini sözlerini ekledi.



Ayrıca Güce'de görev yapacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Al, "Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken, ön yargılardan uzak, yeniliklere açık, katılımcı, istişareyi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü önde tutan bir anlayış içerisinde bulunacağım. Eğitimdeki öncelikli hedefimiz, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak. İlçemizi daha ileri bir noktaya taşımak. Eğitimde kalitenin daha üst seviyelere yükseltilebilmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız."