Güce Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Al, Göreve Başladı

Güce Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne atanan Zeyni Al görevine başladı.



Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede spor altyapısının gelişmesi için gayret göstereceklerini söyledi.



Güce'ye hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Al, şunları kaydetti:



"Verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümle çalışıp, doğup büyüdüğüm ilçeme katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlçede her türlü sosyal ve sportif faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Gençlerimize örf ve adetlerini yeniden benimsetip, sahip olduğumuz kültürü yaşatmaya çalışacağız."