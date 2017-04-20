Güce'de Öğrencilerden Etkinlik

Güce'de Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından skeç, şiir, müzikli oyun ve bayrak gösterilerinin yer aldığı etkinlik düzenlendi.



İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikte öğrencilerin isimlerini Türk tarihine altın harflerle yazdırmış Türk büyüklerini tanıdığını söyledi.



Köleoğlu, şunları kaydetti:



"Atatürk'ün dediği gibi tek eksiğimiz çalışmaktır. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Atatürkün ilke ve inkılapları doğrultusunda sürekli çalışacağız ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine yükselteceğiz. Bu güzel etkinlikte bizleri buluşturan ve bu güzel organizasyonda emeği geçen başta sınıf öğretmenimiz olmak üzere milli eğitim camiamızı tebrik ediyor ve sizlere bu yolda başarılar diliyorum."



Etkinliğe, Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, Emniyet Amiri Muhammet Demray, Milli Eğitim Müdürü Kahir Al, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.