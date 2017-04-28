Güce'de İhtiyaç Sahibi Öğrenci ve Aileler İçin Kermes

Güce Hizmet, Eğitim, Kültür ve Etkinlikler Derneği'nce ihtiyaç sahibi öğrenci ve aileler yararına kermes düzenlendi.



Osman Ağa Meydanında düzenlenen kermeste hayırsever kadınların yaptığı dantel, tülbent, mutfak takımları, hediyelik ve süs eşyaları ile börek, mantı, baklava gibi gıdalar yer aldı.



Dernek Başkanı Ömer Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kermesteki ürünlerin satışından elde edecekleri gelirin öğrenciler ve ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyledi.



Ev hanımı, öğretmen, hemşire ve değişik meslek gruplarından kişilerle öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışının yapıldığı kermes 3 gün açık kalacak.



Kermesin açılışına, İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Emniyet Amiri Muhammet Demiray, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.