Güce Belediyesinden Öğrencilerine Destek

Güce Belediyesi ilçede sınava hazırlanan öğrencilere çeşitli kaynak kitaplar dağıttı.



Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime katkı sağlamak amacıyla sınavda öğrencilere yardımcı olacak konu anlatımlı, konu testi ve soru bankalarını içeren kaynak kitaplar dağıttıklarını söyledi.



Başkan Geçgel, "Bu kitaplardan yararlanarak başarının artacağına, böylelikle öğrencilerin hedefledikleri okullara yerleşeceklerine inanıyorum. İstediğimiz öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daima başarılı olmalarıdır. Bu yolda biz de belediye olarak onlara destek vermek istedik." dedi.