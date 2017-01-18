Gübretaş Eğitim Bursu" Kazananlar Belirlendi

Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ) tarafından başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine verilen eğitim bursunu bu yıl kazananlar belirlendi.



GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 4 yıl boyunca karşılıksız verdiği bursu bu yıl kazananlar belli oldu. Kazanan öğrencilerin isimleri GÜBRETAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı.



Ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna 1. sınıftan başlayarak 4 yıl boyunca karşılıksız verilen burs kapsamında, 2016-2017 öğrenim dönemindeki 9 ay boyunca aylık 300 lira ödeme yapılacak.



GÜBRETAŞ Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, Türkiye genelindeki 34 ziraat fakültesinin 1. sınıflarına bu yıl kayıt yaptıran 32 yeni bursiyerin isimleri, yedek isim listesiyle birlikte tespit edildi. Açıklanan bu öğrencilerle birlikte, 2007 yılından bu yana toplam 250'den fazla ziraat fakültesi öğrencisi eğitim bursunda yararlanmış olacak.



Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kayıt için istenen evrakları 25 Ocak'a kadar tamamlayabilecek. Başvuru şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin yerine ise yedek listedeki öğrenciler seçilecek. Bursun sonraki yıllarda devamı için başarı kriteri esas alınıyor.