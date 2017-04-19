Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği Açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Guatemala ile olan ilişkilerimizde yeni bir fasıl açıyoruz." dedi.



Bakan Çavuşoğlu ve Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.



Çavuşoğlu, büyükelçilik binasının açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra yaptığı konuşmada, "Bugün Guatemala ile olan ilişkilerimizde yeni bir fasıl açıyoruz." ifadesini kullandı.



Guatemala Büyükelçiliğinin açılmasının, Türkiye için büyük bir memnuniyet ve ayrıcalık anlamına geldiğini belirten Çavuşoğlu, bugün gerçekleştirilen ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmelerinin, oldukça faydalı geçtiğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) içerisinde gözlemci ülke statüsüne sahip olduğunu hatırlatarak, Guatemala'ya bu çerçevede Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti.



Güney Amerika seyahatinde Guatemala'nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Paraguay ve Meksika gibi ülkeleri de ziyaret etme şansı bulduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin de yakında Türkiye'de bir büyükelçilik açacağını kaydetti.



Morales de yaptığı konuşmada, Guatemala Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'de bulmaktan onur duyduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gösterdiği dostluk ve destek için teşekkür etti.



Çavuşoğlu'nun 2015 yılı şubat ayında Guatemala'ya düzenlediği ziyarette büyükelçilik açma sözü verdiğini ve bunun üzerine Türkiye'nin Guatemala'da bir büyükelçilik açtığını hatırlatan Morales, "Sonunda bugün Ankara'daki ofisimizi açıyoruz." dedi.



Morales, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye ve Guatemala arasındaki iş birliği ve siyasi diyaloğun daha ileriye gideceğini belirtti.



Büyükelçiliğin açılışına, başkentteki Güney Amerika ülkeleri misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.