Guatemala, El Salvadorlu Çete Üyelerini Sınır Dışı Etti

El Salvador'da hakkında arama kararı olan 2 çete üyesi Guatemala'da yakalanarak sınır dışı edildi.



Guatemala Emniyet Sözcüsü Pablo Castillo, başkent Guatemala'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden ikisinin ülkeleri El Salvador'da cinayet dahil birçok suçtan arandığını belirtti.



Castillo, biri ülkesinin "en çok aranan firarilerinden" olan söz konusu bu iki kişinin ülkenin El Salvador ile olan sınırına getirilerek burada El Salvadorlu yetkililere teslim edildiğini söyledi.



Sözcü, sınır dışı edilen kişilerin, Meksika'dan gelen silahları satın alıp El Salvador'a götürmek üzere ülkede olduklarını ifade etti.



Başkentte 24 ayrı noktaya baskın düzenleyen güvenlik güçleri, çok sayıda tüfek, mühimmat ve silahın yanı sıra parayla çalıntı araçlara da el koydu. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.