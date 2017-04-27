Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Albümünün Soundtracklarını Çalabilen Cips Paketi

Yapımcılığını Marvel Studios'un üstlendiği, Marvel Comics süper kahraman takımından uyarlanan devam filmi 5 Mayıs tarihinde IMAX ve 3D yayınlanacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 için alışılmışın dışında bir reklam kampanyası başlatıldı.

Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Albümünün Soundtracklarını Çalabilen Cips Paketi

Yapımcılığını Marvel Studios'un üstlendiği, Marvel Comics süper kahraman takımından uyarlanan devam filmi 5 Mayıs tarihinde IMAX ve 3D  yayınlanacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 için alışılmışın dışında bir reklam kampanyası başlatıldı.

Bu reklam kampanyası çerçevesinde filmde kullanılan müzikler, Guardians of the Galaxy için özel olarak, sınırlı sayıda hazırlanan Doritos paketlerinden dinlenebilecek.

Bu kampanya için özel olarak hazırlanan paketlerin içerisine yerleştirilen teknolojik bir destek sayesinde, bu ürünü satın alan filmin hayranlarına, unutamayacakları bir deneyim yaşatılması planlanıyor. Tasarlanan bu cips paketlerinin üzerinde bulunan tuşlara basarak Guardians of the Galaxy Vol. 2'de kullanılan şarkıları direkt olarak dinleyebiliyorsunuz.

Şarj edilme özelliği dahi bulunan ve çizgi roman sevenlerin heyecanla beklediği Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin soundtrack albümünde yer alan şarkılar ise şöyle;

Flash Light – Parliament


Father and Son – Yusuf / Cat Stevens


Surrender – Cheap Trick


Wham Bam Shang-A-Lang – Silver


Come a Little Bit Closer – Jay & the Americans


Brandy (You're a Fine Girl) – Looking Glass


My Sweet Lord – George Harrison


Southern Nights – Glen Campbell


Bring It on Home to Me – Sam Cooke


The Chain – Fleetwood Mac


Lake Shore Drive – Aliotta Haynes Jeremiah


Fox on the Run – Sweet


Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra

Kaynak: Ontrava.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Guardians of the Galaxy, George Harrison, Fleetwood Mac, Cat Stevens, Çizgi Roman, Parliament, Southern, Doritos, 5 Mayıs, Closer