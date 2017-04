Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Albümünün Soundtracklarını Çalabilen Cips Paketi

Yapımcılığını Marvel Studios'un üstlendiği, Marvel Comics süper kahraman takımından uyarlanan devam filmi 5 Mayıs tarihinde IMAX ve 3D yayınlanacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 için alışılmışın dışında bir reklam kampanyası başlatıldı.



Bu reklam kampanyası çerçevesinde filmde kullanılan müzikler, Guardians of the Galaxy için özel olarak, sınırlı sayıda hazırlanan Doritos paketlerinden dinlenebilecek.



Bu kampanya için özel olarak hazırlanan paketlerin içerisine yerleştirilen teknolojik bir destek sayesinde, bu ürünü satın alan filmin hayranlarına, unutamayacakları bir deneyim yaşatılması planlanıyor. Tasarlanan bu cips paketlerinin üzerinde bulunan tuşlara basarak Guardians of the Galaxy Vol. 2'de kullanılan şarkıları direkt olarak dinleyebiliyorsunuz.



Şarj edilme özelliği dahi bulunan ve çizgi roman sevenlerin heyecanla beklediği Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin soundtrack albümünde yer alan şarkılar ise şöyle;



Flash Light – Parliament





Father and Son – Yusuf / Cat Stevens





Surrender – Cheap Trick





Wham Bam Shang-A-Lang – Silver





Come a Little Bit Closer – Jay & the Americans





Brandy (You're a Fine Girl) – Looking Glass





My Sweet Lord – George Harrison





Southern Nights – Glen Campbell





Bring It on Home to Me – Sam Cooke





The Chain – Fleetwood Mac





Lake Shore Drive – Aliotta Haynes Jeremiah





Fox on the Run – Sweet





Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra