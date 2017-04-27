Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Albümünün Soundtracklarını Çalabilen Cips Paketi
Yapımcılığını Marvel Studios'un üstlendiği, Marvel Comics süper kahraman takımından uyarlanan devam filmi 5 Mayıs tarihinde IMAX ve 3D yayınlanacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 için alışılmışın dışında bir reklam kampanyası başlatıldı.
Yapımcılığını Marvel Studios'un üstlendiği, Marvel Comics süper kahraman takımından uyarlanan devam filmi 5 Mayıs tarihinde IMAX ve 3D yayınlanacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2 için alışılmışın dışında bir reklam kampanyası başlatıldı.
Bu reklam kampanyası çerçevesinde filmde kullanılan müzikler, Guardians of the Galaxy için özel olarak, sınırlı sayıda hazırlanan Doritos paketlerinden dinlenebilecek.
Bu kampanya için özel olarak hazırlanan paketlerin içerisine yerleştirilen teknolojik bir destek sayesinde, bu ürünü satın alan filmin hayranlarına, unutamayacakları bir deneyim yaşatılması planlanıyor. Tasarlanan bu cips paketlerinin üzerinde bulunan tuşlara basarak Guardians of the Galaxy Vol. 2'de kullanılan şarkıları direkt olarak dinleyebiliyorsunuz.
Şarj edilme özelliği dahi bulunan ve çizgi roman sevenlerin heyecanla beklediği Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin soundtrack albümünde yer alan şarkılar ise şöyle;
Flash Light – Parliament
Father and Son – Yusuf / Cat Stevens
Surrender – Cheap Trick
Wham Bam Shang-A-Lang – Silver
Come a Little Bit Closer – Jay & the Americans
Brandy (You're a Fine Girl) – Looking Glass
My Sweet Lord – George Harrison
Southern Nights – Glen Campbell
Bring It on Home to Me – Sam Cooke
The Chain – Fleetwood Mac
Lake Shore Drive – Aliotta Haynes Jeremiah
Fox on the Run – Sweet
Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra