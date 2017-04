Guardian: Işid'in Yabancı Savaşçıları Örgütten Kaçıp Türkiye'ye Teslim Oluyor

Guardian gazetesinde yer alan özel haberde, 2013'ten bu yana Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak üzere Suriye'ye giden Batılıların, örgütten kaçmaya başladığı ve Türkiye sınırında teslim oldukları belirtiliyor:





"IŞİD Suriye ve Irak'ta toprak kaybetmeye devam ettikçe bugüne kadar örgüte katılmış olan yabancı savaşçılar da kaçıp ülkelerine dönmenin yollarını arıyorlar.



"IŞİD'i terk eden çok sayıda yabancı savaşçı, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışıyor. Son olarak en az iki İngiltere vatandaşı ile bir ABD vatandaşı sınırda Türk askerlerine teslim oldu.





"Guardian'a bilgi veren Türk yetkililer, Londra'da yaşarken 2015 yılında Kıbrıs'a giden ve ardından da kendisinden haber alınamayan Stefan Aristidou'nun, İngiltere vatandaşı eşi ve ABD vatandaşı Paul Kleman'la birlikte Kilis'te teslim olduğunu açıkladı.





"20'li yaşlarındaki Aristidou, Türk yetkililere verdiği ifadesinde Suriye'ye savaşmak için değil, 'hilafet' topraklarında yaşamak için gittiğini söyledi. Aristidou'nun son iki yıldır El Bab ve Rakka'da yaşadığı sanılıyor.





"İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Aristidou'nun Türkiye'ye teslim olduğundan haberdar olduklarını ifade ederek 'Türk yetkililerle temas halindeyiz' açıklamasını yaptı.



"Aristidou hala gözaltında tutuluyor. Bangladeş asıllı İngiltere vatandaşı eşi ise serbest bırakılmış durumda. Türk savcılar, Aristidou ve ABD vatandaşı Paul Kleman'ın 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.





"Aristidou, İngiltere'ye dönerse, bu ülkede de yargılanacak. İngiltere'nin terörle mücadele yasalarına göre ülke dışında terör örgütlerine katılıp çatışmalara giren kişilere verilebilecek ceza müebbet hapse kadar ulaşabiliyor.





Türkiye'ye teslim olan ABD'li IŞİD militanı Kleman



"Türk askerine teslim olan diğer yabancı IŞİD militanı Paul Kleman ise Florida Eyaleti'nde evlenip boşandıktan sonra Müslüman olmuş ve 2011'de Mısır'a yerleşerek burada ikinci bir evlilik yapmıştı.





"Mısırlı eşinden de boşanan Kleman, Dubai'ye yerleşerek Suriyeli bir kadınla evlenmişti.



"Kleman'ın ABD'deki ailesi, oğullarının üç çocuğunun olduğunu söylüyor ve Suriye'ye gitmeden önce Dubai'de bir okulda bilgi-işlem uzmanı olarak çalıştığını anlatıyor.



"Kleman'ın ailesi, oğullarının Suriye'ye gittikten sonra IŞİD'in 'gerçek yüzünü' gördüğünü, her şeyin 'bir aldatmacadan ibaret olduğunu' anlattığını ifade ediyor.



"Kleman'ın bir süredir Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği ile temasta olduğunu da ifade eden aile, FBI'ın oğulları hakkında incelemeler yürüttüğünü anlatıyor. Yabancı militanlar büyükelçiliklerini arıyor



"IŞİD içerisindeki kaynaklar da örgüt içerisindeki yabancı savaşçı sayısının hızla azaldığını anlatıyor.



"Özellikle IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'nın yanı sıra Tabka'nın yabancı savaşçıların yoğun olarak yaşadığı bölgelere olduğu, şimdiyse her iki yerleşim yerinin de ABD destekli silahlı güçler tarafından baskı altına alındığı vurgulanıyor.





"Avrupa ve Türkiye'deki yetkililer, 2013'ten bu yana IŞİD'e katılmış olan çok sayıda yabancının diplomatik temsilciliklerle temas kurarak Suriye'yi terk etme planları yaptığını anlatıyor.



"IŞİD ideolojisine inanmaya devam eden bazı yabancı savaşçıların ise Türkiye üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya dönüp yeni saldırılar düzenlemeyi hedefledikleri de ifade ediliyor.



"2013'ten bu yana yaklaşık 30.000 yabancının IŞİD'e ve Suriye'deki diğer cihatçı örgütlere katıldığı tahmin ediliyor.



ABD, 25.000 kişinin çatışmalarda öldürüldüğünü düşünüyor."