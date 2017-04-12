Guardian Glass, "Mimari Tasarım Zirvesi"nde...

5 farklı kıtada üretim yapan ve Türkiye ile birlikte 25'ten fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren Guardian Glass, "Mimari tasarım sürecinde disiplinler arası etkileşim" teması ile 14-15 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Mimari Tasarım Zirvesi" etkinliğinde stantıyla yer alacak. Guardian, mimarlar, tasarımcılar ve diğer yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturacak olan zirvede, "Guardian Clarity" ve "Guardian Dielectric Mirror" ürünleri ile "Performance Calculator" yazılım aracını Guardian Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Mustafa Akça önderliğindeki Türkiye ekibi ile tanıtacak. Guardian ailesinin 28 numaralı stantta katılım sağlayacağı zirveye, ulusal ve uluslararası düzeyde 15 bin ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

Guardian'ın "Mimari Tasarım Zirvesi"nde tanıtacağı ürünler arasında yer alan anti-reflekte cam "Guardian Clarity", mimari uygulamalarda mükemmel netlik ve sınırların ötesinde bir performans ile çok yüksek ışık geçirgenliği sunarak, düşük yansıma elde edilmesine olanak tanıyor ve aşırı yansımanın görüntüyü bozduğu her yerde en ideal çözüm olarak kullanılıyor.

Gelişmiş cam kaplama teknolojileriyle üretilen "Guardian Dielectric Mirror" ise alışılagelmiş aşırı yansımalı camlarda yüksek emilimin sebep olduğu dikkat dağınıklığını azaltarak, tasarım ve uygulama çalışmalarında tasarımcıların ufkunu genişletiyor ve modern iç mekan tasarımlara yeni bir boyut kazandırıyor.

Guardian "Mimari Tasarım Zirvesi"nde ayrıca, ayrıntılı hesaplama yapma imkanı sunan yazılım aracı "Performans Calculator"ı da tanıtacak. Guardian tarafından hayata geçirilen yazılım, sektör profesyonellerinin, tek cam ya da farklı cam birleşimlerinin ışık ve enerji performanslarını ve ikili ve üçlü yalıtımlı cam kombinasyonlarının kalınlıklarını hesaplayabilmelerini sağlıyor.

