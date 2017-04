Guardian: Fransa Seçmeni Başlattığı İşi Bitirmeli

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda kendisini merkezde konumlandıran Emmanuel Macron'un en çok oyu almasını "Macron ve umutlar için bir zafer" diyerek yorumladı:





"1789'da Bastille Hapishanesi baskını sırasında ülkede durum çok kritikti. O yüzden 'Fransız Devrimi' ifadesi kolay kolay kullanılacak bir söz değil. Ancak 2017 cumhurbaşkanlığı seçimleri, Fransa için çığır açan bir siyasi ayaklanmaya sahne oldu.





"60 yıllık beşinci Cumhuriyet tarihinde ilk kez seçimlerin ikinci turunda iki düzen karşıtı isim yer alacak: Emmanuel Macron ve Marine Le Pen. Merkez sağ ile merkez solun ana akım partileri ikinci turda yok.





"7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur seçimini kim kazanırsa kazansın Fransa, hem kendisi için hem de Avrupa geneli için büyük sonuçları olacak yeni bir yola girmiş olacak.



"Şimdi ülke önemli bir karar aşamasına gelmiş durumda. 7 Mayıs'taki seçim, şeffaflık ile bağnazlık arasında, uluslararası toplumla entegrasyon ile milliyetçilik arasında, iyimserlik ve nefret söylemi arasında, umut ve korku arasında olacak.





'Aşırı sağ tehdidi geçmedi'



"Marine Le Pen'in ikinci tura kalmasının uzun süredir beklenmesi, elde ettiği bu kazanımın hafife alınmasına yol açmamalı. Neredeyse her dört oydan birisini almayı başardı.



"7 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığını kaybetse de partisi Ulusal Cephe, Haziran ayında düzenlenecek olan parlamento seçimlerinde tarihi bir ilerleme kaydedebilir.



"Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in seçim yenilgisinin ardından Le Pen'in elde ettiği sonuçlara bakıp 'Avrupa'nın liberal değerleri ırkçılığa dur dedi' düşüncesini benimsemek cezbedici olabilir.





"Bu yaklaşım kısmen doğru ve pek çok kişi için de önemli bir rahatlık.



"Fransa Pazar günü gerçekleşen seçimle kıtaya güven verdi.



"Ancak Fransa'nın aşırı sağının yarattığı tehdit bertaraf olmuş değil.



"Fransız aşırı sağının Avrupa'daki kardeş siyasi hareketleri İngiltere'deki UKIP ve Almanya'daki Afd son haftalarda daha da sağa kaydı.



"Ulusal Cephe hala ırkçıların hakim olduğu, nefret söylemini yücelten ve milliyetçiliğin en kötü cinsini benimseyen bir parti.



'Umut Macron'



"Fransa'nın iki hafta sonra başladığı işi bitirip Macron'u yeni cumhurbaşkanı olarak seçmesi gerekiyor.



"Sadece iki seçenek var. Fransız seçmenler nasıl 2002'de Ulusal Cephe'nin karşısında tek vücut olduysa yine aynısını yapmalılar.



"Merkez sağın adayları şimdiden Macron'a desteklerini açıkladı. Bunlara yeni isimler de eklenecektir. Solun da bu eğilimi takip etmesi gerekir.



"Macron güçlü ancak ciddi sorunları olan bir ülkenin en büyük umudu.



"Fransa'nın gelir eşitsizliğinden işsizliğe, toplumsal kutuplaşmadan, teröre ve kibirli bir elit kesime kadar çok sayıda sorunu var.



"Macron da ülkenin üst tabakalarından geliyor. Siyasi tecrübesi çok fazla yok. Sol partiler tarafından güvenilmez bir isim olarak görülüyor. O yüzden de seçmenin güvenini yeniden kazanması gerekecek.





'Fransa, devrimi tamamlamalı'



"Hem sağda hem de soldaki rakiplerinin düştüğü durumlar göz önüne alınırsa oldukça şanslıydı. Ancak buna rağmen oyların yüzde 23,7'sini alabildi.



"Ancak yerleşik düzene karşı ortaya koyduğu 'ne sağ, ne sol… Merkez hareketi' ile şu ana kadar seçmen tarafından ödüllendirildi.



"Mayıs ayında Macron'un cumhurbaşkanlığına seçilmesi, Avrupa dostu bir reform programını hayata geçirmenin tek yolu.



"Fransız seçmeni cesur bir hareketle geçmişe sünger çekti. Şimdi devrimi tamamlamaları gerek."