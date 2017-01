Guantanamo'dan 10 Tutuklu Daha Serbest Bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'da bulunan ve tartışmalarla 2002 yılından bu yana gündeme gelen Guantanamo Kampı'ndan 10 kişi daha serbest bırakıldı.



Söz konusu kişilerin Umman'a gönderildiği ve başkent Maskat'a ulaştığı bildirildi.



15 yıl önce bugün #ABD Başkanı George W.Bush'un onayıyla "terör şüphelileri" için #Guantanamo Cezaevi kullanılmaya başlandı



pic.twitter.com/wSUdaxaydM— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 12 Ocak 2017



ABD Savunma Bakanlığı 6 Ocak'ta Guantanamo'daki tutukevinden 4 mahkumun serbest bırakılarak Suudi Arabistan'a gönderildiğini açıklamıştı.



Böylelikle Guantanamo'daki tutukluların sayısı 45'e düştü.



ABD Başkanı Barack Obama'nın 2008 seçimlerindeki en önemli vaatlerinden biri olan "Guantanamo'daki tutukevini kapatma" sözünü görev süresi içinde tutmayı başaramadı.



Trump Guantanamo'daki tutukevinin kapatılmasına karşı çıkıyor



ABD'de yeni seçilen ve 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a yerleşmeye hazırlanan Donald Trump ise kampın kapatılmasına karşı çıkıyor.



Trump yaptığı açıklamalarda kampta tutulan mahkumların çok tehlikeli olduklarını ve serbest bırakılmamalarını gerektiğini savunmuştu.



There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2017



Trump Twitter hesabından gönderdiği mesajda, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadelerini kullanmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Guantanano Guantanamodan daha Barack Obama serbest bırakıldı Umman tutuklu Gepost: 16 januari 2017