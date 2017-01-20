Guantanamo'daki tutukevinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Cebran bin Sa'd el-Kahtani'nin ülkesine iade edileceği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo'da tutsak olan Kahtani'nin bu gece ülkeye getirileceği duyuruldu.
Tutsağın ailesine konuyla ilgili bilgi verildiği aktarılan açıklamada, Kahtani'nin ailesiyle bir araya gelmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Kahtani'nin durumunun ilgili kurul tarafından yeniden değerlendirileceği ve Suudi Arabistan'da militanlara yönelik "Muhammed bin Nayif Bakım ve Rehabilitasyon Programı"na tabi tutulacağı kaydedildi.
Guantanamo'daki Suudi Arabistan Vatandaşı Ülkesine İade Ediliyor
Guantanamo'daki tutukevinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Cebran bin Sa'd el-Kahtani'nin ülkesine iade edileceği bildirildi.
Guantanamo'daki tutukevinde bulunan Suudi Arabistan vatandaşı Cebran bin Sa'd el-Kahtani'nin ülkesine iade edileceği bildirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads