Gtx 1050/1050 Ti'lı Notebook'lar Geldi!

Pascal masaüstü kardeşleri ile aynı performans ve en son teknoloji özellikleri bulunan, hızlı, güçlü yalnızca 17mm inceliğindeki GeForce® GTX 1050 dizüstü bilgisayarlar; mükemmel oyun deneyimini getirirken, şarja bağlı olmadan oyun oynarken bile daha uzun pil ömrü için NVIDIA BatteryBoost™'taki en son geliştirmeleri destekliyor.



Yeni GTX 1050 ve 1050 Ti dizüstü bilgisayarlar ile hızlı, akıcı oyun deneyimleri yaşayabilirsiniz ve:









Önceki-jenerasyon GPUlara oranla 3 kat daha fazla performans ve güç verimliliği kazanabilirsiniz.



Klasik ve modern oyunları 1080p @ 60 FPS olarak, en son DirectX™ 12 özellikleri ile oynayabilirsiniz.



Daha interaktif ve sinematik deneyimler sağlayan NVIDIA GameWorks™ gibi ileri grafik teknolojileri keşfedebilirsiniz.



PC oyun deneyimine kolaylık kazandıran GeForce Experience™'in keyfini çıkarabilirsiniz. Game Ready sürücüleri indirip, oyun ayarlarınızı optimize edip, en muhteşem oyun anılarınızı paylaşabilirsiniz.



Profesyonel seviyede ekran görüntüleri almanızı sağlayan devrimsel bir oyunda fotoğraflama teknolojisi olan NVIDIA Ansel™ 'i kullanabilirsiniz.



NVIDIA G-SYNC™ destekli oyun deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. (sadece desteklenen modellerde).



Tıpkı bir masaüstü bilgisayardaki gibi overclock becerilerinizi kullanabilirsiniz.



Dünyanın önde gelen sistem üreticilerinden 1. çeyrekte sevk edilecek 30'un üzerinde notebook tasarımı var. Sadece bu hafta CES'te bile, Acer, Alienware, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI ve diğer üreticilere ait çoğu modeli deneyimleme imkanı oluşturuldu. Birçok model bu haftanın sonuna doğru, Intel'in dizüstü bilgisayarlar için de ürettiği en yeni Kaby Lake platformu ile satışa sunulmuş olacak. Fiyatlar sistem üreticilerine göre değişkenlik gösterecek ancak yaklaşık 699 USD'den başlayan fiyatlar göreceğimizi bekliyoruz. Ürünlerin satışına 5 Ocak'ta başlanacak. Kaynak: Chip.com.tr