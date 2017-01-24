Gtso'dan Belge Kursu

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından metal işlerinde zorunluluk haline gelen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alımı için sınav düzenlendiği bildirildi.



GTSO Meclis Başkanı Fikret Günaydın, yaptığı yazılı açıklamada, metal işlerinde belge uygulamasının 25 Mart'tan itibaren hayata geçirileceğini belirtti.



Günaydın, Giresun'da sektörde faaliyet gösteren esnafın mağdur olmaması için kurs düzenlediklerini aktararak, şunları ifade etti:



"Kaynakçılık sınavlarımıza bugün start verdik.Mesleki Yeterlilik Belgesine yönelik gelen talepler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki MEYBEM A.Ş. tarafından GTSO organizatörlüğünde sınavlar gerçekleştirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, kaynakçılık ve metal saç işlerinde Mart ayının son haftasından itibaren zorunlu hale gelecek olan 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' veya ustalık yada ilgili okuldan mezun olmayan çalışanların cezai işlemle karşılaşacakları bilinmektedir. Bu konuda özellikle sanayi bölgesi firmalarımızın mağdur olmaması için Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçmelerini arzuluyoruz."