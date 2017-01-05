Gto Yönetimi, Sınırdaki Askeri Birliği Ziyaret Etti

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu, sınır bölgesindeki askeri birliği ziyaret etti.



GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Çobanbey Sınır Karakolu'nu ziyaret ederek, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile görüştü.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz görev yapan ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele veren askerlerin yanında olduklarını dile getirdi.



Vatan savunmasında görev alan askerlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hıdıroğlu, "Yönetim olarak 12 gün önce göreve geldik, hiç zaman kaybetmeden askerlerimizi ziyaret etmek istedik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan, büyük bir özveriyle görev yapan askerimizin yanındayız. 79 milyonun da askerimizin yanında olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Hıdıroğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin daha hassas davranması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Şimdi bir araya gelme zamanı, şimdi kenetlenme zamanı. Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışmalıyız. Askerimiz sınırda, polisimiz şehirlerimizde terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Herkes kendi alanında daha iyisini yaparak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamaya çalışıyor. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' sözü bizim izin önemli bir rehberdir, bir olursak kazanır, ayrılırsak kaybederiz."



Tuğgeneral Ekiyor da Gaziantep iş dünyasının önemli desteğini gördüklerini diye getirerek, "Vatan sevgisi üzerine kurulmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Bizler burada, sizlerin desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Vatanımız için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da tüm Mehmetçik adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gaziantep Ticaret Odası yönetimi ve meclisine nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.