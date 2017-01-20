Gto'ya "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) yeni başkanı Beyhan Hıdıroğlu, hayırlı olsun tebriklerini kabul etti.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ile Makine Mühendisleri Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey, GTO yönetimini ziyaret ederek başarı diledi.



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ziyaretlerdeki konuşmasında, şehrin ve ülkenin kalkınması adına yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirtti.





Ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini ifade eden Hıdıroğlu, Gaziantep'in bugünlere gelmesinde de ortak akıl ve istişare kültürünün etkili olduğunu ifade ederek, bu kültürün devam etmesi gerektiğini vurguladı.





Kurumlararası iş birliğini de önemsediklerini anlatan Hıdıroğlu, kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeyi önemsediklerini kaydetti.