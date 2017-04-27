Gto Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi.



Toplantıya Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Konukoğlu, Vali Ali Yerlikaya, Emniyet ve İl Milli Eğitim müdürlerinin ziyaretinden meclis olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Konukoğlu, halk oylaması öncesi ve bu sürecin etkisiyle piyasalarda belirsizliğin oluştuğunu, bu sürecin geride kalmasıyla ekonominin canlanacağı ve yeni bir ivme kazanacağını ifade etti.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da, toplumsal barış için güven ve istikrarın önemli olduğunu, ekonomiye güven ve güç sağlayacak reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.



Gündemdeki konular, ekonomik gelişmeler ve odanın faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Hıdıroğlu, bölgesel ve toplumsal barış için güven ve istikrarın önemli olduğunu belirterek, "Bölgesel barış için de toplumsal barışımız ve refahımız için de ihtiyacımız olan güven ve istikrardır. Belirsizlik sürecini arkamızda bırakmış olmayı doğru değerlendirmeliyiz. Ekonominin ön planda olduğu bir gündem ile yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı ve istihdamı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortama güven ve güç sağlayacak reformlara odaklanmalıyız." dedi.



Vali Yerlikaya ise Meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, ekonomiden, eğitime farklı konuları değerlendirdi. Eğitimde başarıya yönelik farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Yerlikaya, "Bu şehrin sahipleri olarak okullarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Sanayi ve ticarette, ihracatta ve gastronomide birçok kent Gaziantep'i örnek alıyor ve gösteriyor. Devlet olarak bizler her zaman yanındayız." diye konuştu.