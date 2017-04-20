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Gto "Gümrük Birliği"Ni Masaya Yatırdı
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Gto "Gümrük Birliği"Ni Masaya Yatırdı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle, "Türkiye'nin AB Gündemi: Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri" semineri verildi.

Gto

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle, "Türkiye'nin AB Gündemi: Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri" semineri verildi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Gümrük Birliği Anlaşması'nın, AB'nin Türkiye ile yaptığı en kapsamlı ticaret anlaşmalarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliğine girmesiyle Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin daha derin bir noktaya taşındığını anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Gümrük Birliği 20 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor. Gümrük Birliği ile ticaretin önündeki vergi ve engellerin kalkmasının yanı sıra ülkemiz, AB'nin Ortak Ticaret Politikası'na da uymayı taahhüt etti. Gümrük Birliği ile ilgili tartışmalar ve eleştiriler hiç bitmemiştir. Çünkü Gümrük Birliği, ülkemizin Avrupa Birliği tam üyeliğine geçiş adımıydı ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği maalesef bitmeyen bir hikayeye dönüştü. Dolayısıyla, Gümrük Birliği öngörülenden daha uzun süre yürürlükte kalmış ve ülkemiz açısından bir takım sorunları olan ortaklık ilişkisine dönüşmüştür. Ekonomimize katkısı arzu ettiğimiz ölçüde olmamıştır."

Koçak, Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda AB'nin karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yer almaması, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları'nda Türkiye'nin taraf olamaması ve vizelerin kalkmaması gibi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Gümrük Birliğinin tam anlamıyla etkin işleyişine sekte vuran sorunları giderecek güncellemeye ihtiyaç duyduğunu belirten Koçak, şunları ifade etti:

"Türkiye-AB ilişkileri tarihsel derinliği olan ve geleceğe yönelik kazanımları içeren bir ortaklıktır. Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye hedefimiz varsa, yoğun bir ekonomik diyalog içerisinde olduğumuz AB ile ilişkilerden de vazgeçemeyiz. Bu işbirliği süreci karşılıklı olarak her iki taraf açısından da kazanç sağlayan bir süreç olmalıdır. Dünyanın tüm bölgeleriyle güçlü bir bağ kuran Türkiye'nin Avrupa'daki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu ilişkiler son dönemde özellikle de AB'den kaynaklanan nedenlerle yıpranmış ve AB, ülkemizin gündeminde çok gerilerde kalmıştır. Bu süreci canlandırmak ve her iki taraf açısından kabul edilebilir bir zemine oturtmak için taraflara önemli görevler düşmektedir."

Seminerde, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve iş dünyasına etkileri, İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ise AB Fon ve Programları ve iş dünyasının bunlardan nasıl faydalanacağına ilişkin bilgiler verdi.

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