Gto, Domotex Hannover Fuarına Katılan Halıcıları Gaziantep'e Davet Etti

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) halı sektörünün dünyadaki en büyük fuarı olarak gösterilen "Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda, "Domotex Turkey" standını açarak sektör temsilcilerini Gaziantep'e davet etti.



Almanya'nın Hannover kentinde 14 Ocak'ta açılan ve bugün kapılarını kapatacak "Domotex Hannover 2017 Fuarı"na, 63 ülkeden bin 452 firma katıldı. Türkiye'nin 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda yer aldığı fuarda, Gaziantepli 80 halı firması da ürünlerini tanıttı. GTO Meclis Başkan Yardımcısı ve Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, yaptığı açıklamada, farklı ülke ve coğrafyalardan halı sektörü temsilcilerinin katıldığı fuarda stant açan Oda'nın "Domotex Turkey Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirdiğini belirtti. GTO, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde düzenlenen fuar için sektör temsilcilerini 22-25 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'e davet ettiklerini söyleyen Törer, "Halıda ileri teknolojiyi yakalayan sektör temsilcilerimiz, teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaparak bugünlere ulaştı. Bu emeklerin karşılığında Gaziantep halının başkenti konumuna geldi. Halının bugünlere gelmesinde emeği geçen iş dünyamızı tebrik ediyorum. Hannover'da açılan fuarda da gördük ki Gaziantep'te dokunan halılar dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerinin takdirini toplamaya devam ediyor" dedi. Ünaldı ve Şehreküstü'nün dar sokaklarından bugünlere gelen halı sektörünün fuarlarla daha da ileriye taşınacağını vurgulayan Törer, teknolojiye yatırım yaparak makinelerini sürekli yenileyen halıcıların hem üretimleriyle hem de istihdamlarıyla şehre ve ülkeye katkı sağladığı dile getirildi.



Törer, mayıs ayında açılacak "Domotex Turkey Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"nın hazırlıklarının devam ettiğini ifade ederek, fuara katılımın yüksek olacağını kaydetti. - GAZİANTEP