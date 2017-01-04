Gto'dan Sınırdaki Askeri Birliğe Ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetimi, sınırdaki askeri birliği ziyaret etti.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çobanbey Sınır Karakolu'nda 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'u ziyaret eden heyet, yürütülen harekat hakkında bilgi aldı.



GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz görev yapan ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele veren askerlerin yanında olduklarını belirtti.



Vatan savunmasında görev alan askerlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hıdıroğlu, "12 gün önce göreve geldik, hiç zaman kaybetmeden askerlerimizi ziyaret etmek istedik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan, büyük bir özveriyle görev yapan askerimizin yanındayız. 79 milyonun da askerimizin yanında olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hıdıroğlu, şunları aktardı:



"Şimdi bir araya gelme, kenetlenme zamanı. Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışmalıyız. Askerimiz sınırda, polisimiz şehirlerimizde terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Herkes kendi alanında daha iyisini yaparak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamaya çalışıyor. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' sözü bizim izin önemli bir rehberdir, bir olursak kazanır, ayrılırsak kaybederiz."



Tuğgeneral Ekiyor da Gaziantep iş dünyasının önemli desteğini gördüklerini belirtti.



İş dünyasına ve yerel yönetimlere desteklerden dolayı teşekkür eden Ekiyor, şunları kaydetti:



"Vatan sevgisi üzerine kurulmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Bizler burada, sizlerin desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Vatanımız için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da tüm Mehmetçik adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gaziantep Ticaret Odası Yönetimi ve Meclisine nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum."