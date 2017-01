Gto'dan Gaziantep İçin Ankara Çıkarması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep iş dünyasının sorunları ve GTO projeleri ile ilgili Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu.



GTO heyeti, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, KOSGEB Genel Başkanı Recep Biçer ve Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'a yaptıkları ziyarette "Gaziantep'in ivedi problemleri ve geleceğe taşıyacak projeler" üzerinde durdu. Başkan Hıdıroğlu ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep'in sosyo ekonomik gelişiminin önündeki engeller ve çözüm önerilerini dile getirdik. Bunun yanı sıra, kentin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığımız projelerimiz üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" dedi. nkara'daki temaslarında, Gaziantep'in yüklendiği tüm sorumluluklara rağmen çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek bugün Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5.ili konumuna geldiğini ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için de herkese önemli görevler düştüğünü vurguladıklarını belirten Hıdıroğlu, "Gaziantep'i geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gaziantep için Yeni Gelişim Alanları



Hıdıroğlu, GTO Yönetim Kurulunun TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptıkları görüşmede GTO tarafından hayata geçirilmek istenen ve Gaziantep'i geleceğe taşıyacak olan projelere, Gaziantep Lojistik Köy, GTO Akademi Eğitim Kampüsü, Savunma Sanayi Yatırımları, Özellikli bir Üretim ve Ticaret Bölgesi Kurulması (Vergi muafiyeti gibi özel imtiyazların yer alacağı alan) hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. TOBB ailesini "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasına destek için Gaziantep'e davet ettiklerini de söyleyen Hıdıroğlu "Birçok sektörde başarı gösteren Gaziantep, bugüne kadar savunma sanayi alanında çalışma şansı bulamamıştır. Oysa savunma sanayi şehrin güçlü metal sektörü başta olmak üzere birçok sektörünü destekleyecek, istihdamı arttıracak ve yüksek katma değer sağlayacak bir sektördür. Bu konuda TOBB ile koordineli bir çalışma yürütme noktasında Sayın Hisarcıklıoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk" yeklinde konuştu.



Hisarcıklıoğlu'ndan Gaziantep'e destek sözü



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu' da GTO Yönetim Kurulunu kabulünde, GTO'nun Gaziantep için çabasını ve projelerini taktirle karşıladığını ve her zaman desteğe hazır olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, "TOBB'un görevi yereldeki Odalara hizmet etmek. Sizin için desteğe her zaman hazırız. Gaziantep için tüm şehir tek yürek olduğu sürece, sorunlar, çözümler, projeler hep birlikte sahiplenilir, tek ses olarak her platformda dile getirirse başarı yanınızda olacaktır. Zaten Gaziantep Türkiye'de birlikteliğin en güzel örneğini veren illerden biri. Ankara'da da biz bunu bir çok platformda görüyoruz, bu sizin için büyük şans" ifadelerine yer verdi..



GTO Akademi için mutabakata varıldı



KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile yapılan görüşmede GTO Akademi projesi için ön mutabakata varıldığını belirten Hıdıroğlu, GTO Akademi projesinin mesleki eğitimde tüm ülkeye örnek olacağını söyledi. Hıdıroğlu, Recep Biçer'e yapılan ziyarette KOSGEB'in Gaziantep KÜSGET bölgesindeki arazisi üzerine yapılacak kampüs içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında detayların görüşüldüğü ve işbirliği için ön mutabakata varıldığını açıkladı. Hıdıroğlu proje ile ilgili ise, "Projede en temel hedefimiz okul ve iş dünyasını bir araya getirebilen bir eğitim modelini uygulamak. Dünyadaki en iyi örnekleri Almanya'da bulunan bu model için kurumumuz Almanya'dan profesyoneller ile çalışmaya başladı" diye konuştu.



Gaziantep'ten 350 firma KOSGEB kredilerinden yararlandı



KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, böylesi özel projelerin heyecan verici olduğunu belirterek bürokratik süreç için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Biçer, planlanan proje ile aynı kampüs içerisinde inşasına başlanan GTO ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETHAM) projesinin de örnek bir proje olduğunun altını çizdi. KOSGEB destekleri ile ilgili Gaziantepli firmaların yaşadığı sıkıntıların da dile getirildiği görüşmede Hıdıroğlu, KOSGEB'in verdiği sıfır faizli işletme kredisine Gaziantep'ten 3 bin 500 başvuru olduğunu ancak yararlanan işletme sayısı 350 ile sınırlı kaldığını dile getirdi. Hıdıroğlu, bu desteğin 2017 yılında daha fazla işletmenin yararlanabileceği bir uygulama ile tekrarlanması beklediklerini söyledi.



Gaziantep'teki elektrik kesintileri gündeme getirildi



GTO Yönetim Kurulunun Gaziantepli bürokrat Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'a yaptığı ziyarette ise Gaziantep'te son dönemde sıklıkla meydana gelen elektrik kesintilerinin il ekonomisine verdiği zararlar gündeme getirildi. Görüşmede ayrıca Gaziantep'in enerji sektöründeki geleceğine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Ankara'da gerçekleştirilen temaslarda Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu başkanlığındaki heyette, Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Sayman Üye M.Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Ömer Faruk Melekoğlu, Kamil Tosun, Murat Karakaş ve Bülent Evyapan ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk' de yer aldı. - GAZİANTEP