Gto Başkanı Hıdıroğlu Referandumu Değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu evet kararı ile sonuçlanan anayasa referandum unu değerlendirdi.



GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, belirsizlik sürecini geride bırakıldığını belirterek, ülkenin artık daha hızlı yol alacağına inandığını ifade etti. Hıdıroğlu, çıkan sonucun ülkeye hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, "Demokrasilerde en doğru kararı her zaman halk verir. 16 Nisan'da Türkiye'de demokratik süreçler işlemiş ve halk kararını vermiştir. Dilerim bu karar ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur. Ülkemiz için istikrar ve güven ortamı son derece önemli iki faktördür. Belirsizlik sürecini ardımızda bıraktık, bundan sonra yapılması gereken var gücümüzle çalışarak ülkemize müreffeh bir gelecek inşa etmek olacaktır. Ekonominin ön planda olduğu bir gündem ile yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı ve istihdamımızı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortamımıza güven ve güç sağlayacak yapısal reformlara odaklanmalıyız.İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada en çok ihtiyacımız olan daha güçlü bir Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde hareket edebilmektir. Bunu yaparken komşularımızla olan ilişkilerimizi barışçıl temeller üzerinde ilerletmek, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırmak geleceğe yönelik sosyal refah, rekabet, teknolojik ilerleme, yatırım, turizm, hukuk düzeni gibi kazanımlarımız için büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP