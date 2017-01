Gto Başkanı Beyhan Hıdıroğlu Açıklaması

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kentteki basın mensupları ile yaptığı buluşmasında yaptığı açıklamada, göç bakanlığının Gaziantep'te kurulması için çalışacaklarını söyledi.



Gaziantep Ticaret Odasının yeni Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, basınla kahvaltıda bir araya geldi. Hıdıroğlu, Gaziantep'e yapacakları projeler hakkında bilgi vererek, Gaziantep'in marka değerini yükselteceklerini söyledi. İzmir'deki terör saldırısını kınayan Hıdıroğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terör ve ekonomik durgunlukla daha çok üretilerek mücadele edilebileceğini söyleyen Hıdıroğlu, birlik ve beraberlik içerisinde üyeye hizmet, Gaziantep'e hizmet, edeceklerinin altını çizdi.



"Projelere odaklanacağız"



Yeni güzel projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyleyen Hıdıroğlu, "Gaziantep Ticaret Odası hiç arzu edilmeyen bir süreçten geçti. Ancak en kısa sürede tüm olumsuzlukları geride bırakarak, geçmişte olanı değil, geleceği konuşmaya başladık. Dolayısıyla işe öncelikle, hali hazırda bizim de meclis üyesi olarak onay verdiğimiz bazı mükemmel projelerimizi devam ettirmekle başlıyoruz. Örneğin lojistik köy, GTO Akademi diğer bir adı ile eğitim kampüsü, Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETHAM), bölge odaları platformu, turizm, gastronomi, sektörel fuarları, Suriye masası Bu projelerde yeni yönetim olarak neler yapacağımızı birazdan size özetle anlatacağım. Ancak öncelikle bu sahiplenmeyi, bu çalışmaları içinde bulunduğumuz konjonktürden bağımsız yapamayacağımız için, dünyadaki gelişmeler karşısındaki duruşumuzun nasıl olacağına da değinmek istiyorum" dedi.



"İşimize sarılarak ekonomik durgunlukla mücadele edeceğiz"



Daha çok çalışarak terörü ve ekonomik durgunluğun önüne geçilebileceğini belirten GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Biz Gaziantep Ticaret Odası yönetimi olarak terörle, ekonomik durgunlukla mücadelemizi işimize sarılarak vereceğiz. Ailemizle, çalışanlarımızla kabuğumuza çekilmeden sosyal ve kültürel hayatımıza devam edeceğiz. Aksi bir davranış bizi bölmek, parçalamak isteyen hainlerin istediğini yapmak olur ki biz bu oyuna gelmeyeceğiz, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm dünya gerçekten ekonomi ve güvenlik noktasında zor bir dönemden geçiyor. Küresel ekonominin içinde bulunduğu durum malumunuz. Terörün coğrafya, dil, din tanımadığını ne yazık ki tecrübe ediniyoruz. Türkiye gibi stratejik bir Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreci huzur ortamına kavuşacaktır. Bu huzur ortamı için ihtiyacımız olan şey, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir olmak, birlik olmak kutuplaşmamak, kucaklaşmaktır. Bu süreçte her birey üzerine düşen görevi bu ruh ile yerine getirmek zorunda. Gaziantep'in barış kenti olduğunu, yatırım ve ticaret kenti olduğunu, dünyanın en eskilerinden ve aynı zamanda en lezzetli kentlerinden biri yani gastronomi kenti olduğunu tüm dünyaya anlatmak, anlatabilmek zorundayız. Bunu da en hızlı ve en etkin biz iş dünyası temsilcileri sizlerin aracılığı ile yapabiliriz. Biz ki, Gaziantep iş dünyası olarak tüm bu olup bitenlere rağmen 2016 yılında en fazla ihracat yapan 5. il olduk. Sesimizi dünyanın dört bir tarafına ürettiğimiz ürünlerle duyurduk. 400 bine yakın mülteciye kucak açmış, onları yerel halkla en doğru şekilde entegre edebilmek için tüm kurumların emek sarf ettiği, yanı başında operasyonların sürdüğü bir şehir olarak bunu başardık. Üretmeye, çalışmaya devam ettiğimiz için, vazgeçmediğimiz, umudumuzu yitirmediğimiz için bunu başardık. Bu başarı hepimizindir. Bunu daha da yukarıya çıkarmak zorundayız. Bizim güvenliğimiz için canını siper eden güvenlik güçlerimiz için, Mehmetçiklerimiz için, polislerimiz için, çocuklarımız için bu bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.



"Gaziantep'in marka değerini yükselteceğiz"



Gaziantep'in imajını olduğu yerden yukarı taşıyacaklarını söyleyen Hıdıroğlu, "Gaziantep imajı adına, başarısı, çalışkanlığı, turizmi adına yapabileceğimiz en güzel işlerden biri de Gaziantep'in uluslararası organizasyonlara projelere ev sahipliği yapmasına devam etmek. Bu konudaki adımlardan biri Gaziantep Ticaret Odası'nın geleneksel olarak GAİB ve Halıcılar Odası ile birlikte düzenlediği Domoteks Halı Fuarını Mayıs ayında tüm şehrin desteği ile görkemli bir şekilde gerçekleştirmek olacaktır. Aynı şekilde Mart ayında gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz Mobilya Fuarımız da tüm şehirden aynı duyarlılığı, hassasiyeti bekliyor. Bu fuarlar aracılığı ile şehrimize gelecek olan tek bir kişinin dahi bu şehre, bu ülkeye kazandıracağı katma değer paha biçilmezdir. Gaziantep Halı Fuarına tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçi çekebilmek için dünyanın ayaklarına halı sermeliyiz. Eğer biz insanları buraya getirebilir ve buranın güvenli olduğu, buranın tarih, kültür, gastronomi, üretim anlamında nasıl bir zenginliğe sahip olduğunu anlatabilirsek şehrimize binlerce döviz, huzur ve umut kazandırmış oluruz. O nedenle sadece Gaziantep'in ortak aklına, Gaziantep iş dünyasına, Gaziantep'te yaşayanlara değil, dünyanın her yerindeki hemşehrilerimize sesleniyorum. 22-25 Mayıs 2017'de bir dostunuzu, bir müşterinizi, bir arkadaşınızı Gaziantep'e davet edin, ağırlayın. Bu bir sosyal sorumluluktur" ifadelerini kullandı.



"Lojistik Köy Projesi'ne sahip çıkacağız"



Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen lojistik köy projesine sahip çıkacaklarının altını çizen Hıdıroğlu, "Bu kadar üretken bir kent, nüfusu bu kadar hızlı artan bir kent için hayati önem taşıyan, Odamızın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü Lojistik Köy Projesi'ne yeni yönetim olarak sahip çıkacağımızı da belirtmek isterim. Zira bu proje, Gaziantep'in küresel rekabette hak ettiği yeri almasına ve Bölgedeki barış ile birlikte bir çekim merkezi olmasına destek sağlayacak büyük bir projedir. Aynı zamanda artan ticaret hacminin yarattığı lojistik hareketliliğin şehir içinde oluşturduğu baskı, hava kirliliği ve şehir içi trafik yoğunluğu düşünüldüğünde bu Proje, Gaziantep'teki yaşam için de oldukça önemlidir. Sadece Gaziantep'e değil, bir kavşak noktasında olması sebebiyle bölgeye de hizmet verecek olan Lojistik Köy aynı zamanda bölgenin kalkınmasında da önemli rol oynayacaktır. Şu gerçeği kimse inkar edemez. Bir kentin tek başına kalkınması hiçbir anlam ifade etmediği gibi bunu tek başına da başarması zordur. Etrafındaki illerle sinerjiyi ne kadar üst düzeyde başarırsa bunun hem yerel hem de ulusal geri dönüşü o denli yüksek olur. Dolayısıyla Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu'nu bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için, birlikte hareket edebilmek için, daha yüksek ses çıkarabilmek adına önemsiyoruz. Platformun, bölgenin turizmine büyük katkı sağlayacak olan, 7 Oda ve 3 kalkınma ajansının ortaklığında hayata geçirmeye çalıştığı 'Akdeniz'den Mezopotamya'ya Mozaik ve Gastronomi Yolculuğu' projesinin de takipçisi olup, yeni projeler üretmek için çalışacağız. Platformda yer alan 7 ilin en önemli ortak sorunlarından birisi de sayıları her geçen gün artan Suriyeli misafirlerimizdir. Bu konuda her Oda kendi sorumlukları çerçevesinde ve kendi şehri için çeşitli projelerle çözüm üretmeye çalışıyor" sözlerine yer verdi.



"Göç bakanlığının Gaziantep'te kurulması için çalışacağız"



Göç bakanlığının kurulması için çaba sarf edeceklerini ifade eden Hıdıroğlu, "Gaziantep Ticaret Odası olarak 900 Suriyeli üyemize hizmet vermek için kurduğumuz Suriye Masasında, bilgi ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Ancak ülkemizde kucak açtığımız Suriyelilerin sorunlarının çözümünü daha ulusal bazda düşünmeliyiz.Platform olarak, Suriyelilerin Türk toplumuna sağlıklı bir şekilde entegrasyonu, koordinasyonun daha kolay sağlanması ve sorunların daha çabuk çözülebilmesi için Göç Bakanlığı kurulmasını gündeme taşıyacağız. Hatta bu bakanlığın Gaziantep'te kurulması noktasında lobi çalışmaları yapacağız" ifadelerini sarf etti.



"Gaziantep'in iş adamlarına eğitimlerine destek olacağız"



Sermayeyi arttırmak için eğitime destek olacaklarının altını çizen Hıdıroğlu, "Beşeri sermayeyi artırmak, emek gücünün kalitesini yükseltmek ve yeni iş alanlarına istihdam sağlamak ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Bu gerçekten yola çıkan Odamız, bugüne kadar 'GTO Akademi' çatısı altında düzenlediği 'Mesleki Eğitimler', 'Girişimcilik Eğitimleri', 'Kurumsallaşma Eğitimleri', 'Dış Ticaret Eğitimleri' ve 'Kişisel Gelişim Eğitimleri' ile Gaziantep iş dünyasının eğitim ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır" diye konuştu.



GTO Başkanı Hıdıroğlu katılımlarından dolayı GTO Yönetim Kurulu ve GTO meclisine teşekkür etti. - GAZİANTEP