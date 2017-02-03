GTC, REIDIN'in stratejik iletişim danışmanlığını üstlendi

19 yıldır Ankara ve İstanbul'da stratejik iletişim danışmanlığı ve devletle ilişkiler konularında faaliyet gösteren GTC İletişim Danışmanlığı, halen; Boeing, MAN Türkiye, MAN Kamyon ve Otobüs, İpragaz, MESA Grup, Kale Grubu (Kaleseramik, Kalekim), Türkiye Müteahhitler Birliği, GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği), Global Yatırım Holding, Türkerler Holding / Mahal Bomonti İzmir, Çiftçi Towers, Bilkent Center, Polatyol / Eston Şehir Mahallem, ASAF İş Ortaklığı / 3. İstanbul, OTIS, COMODO, Tabanlıoğlu Mimarlık, İZODER, Expo Turkey by Qatar 2017, Eurasia AirShow 2018 gibi her biri sektörünün öncü kuruluşları ve markalarından oluşan güçlü bir portföye hizmet sunuyor.

GTC İletişim Danışmanlığı, 2007 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini üstlendiği dünyanın önde gelen iletişim şirketi Media Consulta ile birlikte, yabancı şirketlere Türkiye'de, Türkiye merkezli şirketlere ise uluslararası arenada hizmet vermeye ve ortak projeler yürütmeye devam ediyor.

