Gtb'den Dış Ticaret Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Bulgur Bakliyat Sektörü UR-GE projesinde yer alan üyelerine yönelik 'Temel Dış Ticaret Eğitimi' düzenlendi.



Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan tarafından verilen eğitimde, GTB üyelerine ihracatta uyulması gereken kurallar ve hedef pazarlar konusunda bilgiler verildi. 2017 yılını ihracatta atılım yılı ilan ederek, alternatif pazarlara açılmaya hazırlanan Gaziantepli Bulgurcular, Gaziantep Ticaret Borsası'nın Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Bulgur Bakliyat Sektörü UR-GE projesi kapsamında 'Temel Dış Ticaret' konulu eğitim aldı. GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve UR-GE projesine katılım gösteren bulgur üreticisi 23 firmanın temsilcisinin katıldığı eğitimde, Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan, ihracat operasyon işlemleri hakkında bilgiler verdi. Eğitim öncesi UR-GE projesiyle ilgili gelinen son aşama ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram,"Son olarak bu yılın Ocak ayı içerisinde UR-GE projemizle ilgili 'Bulgur Bakliyat Sektörü İhtiyaç Analizi' toplantısı gerçekleştirdik. Firma temsilcilerimizle yapılan ikili görüşmelerde ve anket çalışmalarında sektörün stratejik yol haritası belirlendi. Bulgurda hedef ülkeler Almanya ve Suudi Arabistan olarak tespit edilirken Afrika ülkeleri de göz ardı etmediğimiz temel pazarlar arasında yer aldı" dedi. Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan ise eğitim programında, dış ticaretin konusu, uluslararası ekonomik ilişkilerin dış ticarete yansımaları ve dış ticarette yaşanan riskler hakkında açıklamalarda bulundu.



Açıklamalarında satış sözleşmesinde tarafların karışlıklı hak ve borçlarına değinen Özcan, dış ticarette teslimde yaşanan sorunlara da dikkat çekerek çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi. UR-GE projesinde yer alan firma temsilcilerine uluslararası ticari belgelerle ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Özcan, kullanılan belge sayısının 200'den fazla olduğunu ifade etti. 50 den fazla kurum ya da kuruluşun belgelere bağlı işlemlerde yetkili olduğuna dikkat çeken Özcan,"Bu belgelerden bazıları resmi, bazıları ise sadece ihtiyari amaçla düzenlenmekte. Belgeler tamamen işlemin gerektirdiği hukuki ispatı taşıma niteliğinde" dedi.



Özcan, ayrıca ATR, EURO1, EUROMED ve Menşe Şahadetnamesi gibi uluslararası dolaşım belgeleri hakkında da katılımcılara açıklamalarda bulundu. GTB Meclis salonunda bir gün süreyle devam eden'Dış Ticaret Eğitimi' soru-cevap bölümüyle sona erdi. - GAZİANTEP