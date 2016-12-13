GSS Borcu Nasıl Silinir? GSS Borcu Nasıl Öğrenilir?

GSS borcu nasıl silinir ve GSS borcu nasıl öğrenilir sorularının cevapları merak ediliyor. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler 2 Ocak`a kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilirler. Yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa eski borçlar silinecek. Başvuruda bulunan kişiler yeni yıla borçsuz girebilirler. GSS prim borcu konusunda kısmi bir af ve yapılandırma söz konusu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için kısmi af var. Buna göre çalışmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan kişilerin 2012'den itibaren gelir testi yaptırması gerekiyordu.

GSS PRİM BORCUNUN SİLİNMESİ İÇİN HANE GELİRİ ÖNEMLİ

GSS prim borcunun silinmesi için hane geliri önemli. Bu kişiler eğer daha önce hiç gelir testine girmemişlerse, 2 Ocak 2017'ye kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilecekler. Buna göre daha önce hiç gelir testine girmeyen bir kişi, 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırırsa ve yaşadığı hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise, geriye dönük bütün borçları silinecek. Bu kişi prim affından yararlanmış olacak. Bu nedenle bu durumdaki kişilerin mutlaka 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Bu sayede yeni yıla borçsuz girebilirler.

FAİZ, CEZA, ZAM YOK

Daha önce hiç gelir testine girmeyen kişiler gelir testi yaptırırlarsa ve gelirleri asgari ücretin üçte birinden daha yüksek ise, bu durumda geçmişe dönük borçları gelir testinin sonucuna göre güncellenecek. Bu borcu peşin olarak ödeyen kişilerin borçlarının faiz, gecikme zammı ve cezaları silinecek. Dolayısıyla güncellenen borcun yalnızca ana parası ödenecek. Güncellenen borç miktarının taksitle ödenmesi halinde ise gecikme zammı ve cezası silinecek. Dolayısıyla peşin ödeyen faizden de kurtulacak, 12 taksitle ödeyenler ise gecikme zammı ve cezası ödemeyecek.

SAĞLIKTAN YARARLANMA HAKKI VAR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilerin borçlarını yapılandırmaları yalnızca devlete olan borcun ödenmesi anlamına gelmiyor. Bu kişiler borçlarından ötürü sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Borç yapılandırması sonrası ilk taksit ödendiği andan itibaren bu kişiler sağlık hizmeti almaya başlayabilecekler. Dolayısıyla bu durumdaki kişilerin sağlık hizmeti almasının önünde bir engel de kalmamış olacak.

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanların mutlaka 2 Ocak'a kadar gelir testi yaptırması gerekiyor. Bu durumdaki kişilere her ay yazılan borç miktarı, gelir testi yaptırmaları halinde güncelleneceği için bu kişiler kârda olacaklar. Dolayısıyla borçlarının bir miktarı otomatik silinecek. Bu kişilerin gelirleri asgari ücretin üçte birinden düşükse borçları tamamen silinecek. Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor.

YAPILANDIRMA İÇİN 31 OCAK

Daha önce gelir testine giren ve prim borcu çıkan fakat bu borcu ödeyemeyenler için de yapılandırma imkânı var. Bu borçları yeniden yapılandırarak öderlerse, gecikme zammı ve cezası silinecek. Bu kişilerin borçlarını 12 ayda taksitle ödemeleri halinde borç dışında bir tutar tahsil edilmeyecek. Bu kişiler için de son başvuru tarihi 31 Ocak.

NEREYE BAŞVURULACAK?

Daha önce gelir testi yaptırmayan kişiler başvurularını SGK'ya değil, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapacak. Vakıflar illerde valiliklerde, ilçelerde ise kaymakamlıklarda bulunuyor. Bu kişiler önce SYDV'lere başvurup gelir testi yaptıracaklar, daha sonra SGK'ya başvuracak.