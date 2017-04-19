Gss Başvuruları Devam Ediyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin 1 Nisan itibariyle değişmesiyle vatandaşların SGK Müdürlüklerine başvuruları devam ediyor.



Sarıkamış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Merkez Müdürü Gazi Yanar, yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren yasaya göre GSS'ye tabi olanların asgari ücretin yüzde 3'ü olan 53 lira ödeyerek özel hastaneler dahil tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini söyledi.



Sistemin 1 Nisan'da yürülüğe girdiğini anımsatan Yanar, yaklaşık 6.3 milyon borçluyu ilgilendiren bu düzenlemeyle daha önce 3 basamaklı olan sistemin, tek basamağa dönüştürüldüğünü belirtti.



Yanar, şöyle konuştu:



"Daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız gelir durumlarına göre, 71, 213 ve 426 lira kademeli prim sistemi ödüyordu. Artık yeni yasayla hepsi 53.33 lira ödeyecek. Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A sigortalılarımız gibi, üniversite, özel hastane yani devlet hastanesi değil tüm hastanelerden faydalanacak. Eski borçlara da 53.33 lira üzerinden ödeme kolaylığı getiriyoruz. Bununla birlikte gecikme zammı ve alacaklardan vazgeçiyoruz. Bunu da 1 yıl içinde taksitlendirme veya peşin ödeme imkanı veriyoruz."