Gso Yılın İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2016 yılında dünyada ekonominin daraldığı bir dönem yaşandığını belirterek, "Böyle bir dönemde üretmekten, yatırım ve ihracat yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen Gaziantepli işverenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.



Konukoğlu, GSO Ocak ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmasına başlarken, terör olaylarına tepki gösterdi ve İstanbul'da yılbaşı gecesinde eğlence merkezini kana bulayan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara ve yabancılara Allah'tan rahmet diledi. GSO Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu ve Oda'ya emeğe geçen vefat eden bütün sanayicilere rahmet dileyen Konukoğlu, "İyi ki bu işleri yapmışlar. Mekanları cennet olsun. Bizler şimdi odanın birer üyesi olarak Gaziantep'e hizmet etme kervanında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların çizdiği yolda sürekli koşacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte şehitlerin ve vefat etmiş sanayiciler için Fatiha duasını okudu.



Konukoğlu, devam ettiği konuşmasında, Gaziantep ihracatının 2016 yılı Aralık ayında yüzde 11,2 artış gösterdiğini ve yıllık bazda binde 1 gibi çok küçük düşüşle 6 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı. Konukoğlu, "Türkiye'de en fazla ihracat yapan ilk 10 şehir içerisinde beşinci sıradayız. Gönül isterdi ki, Ankara'nın ihracatı düşmeden, Gaziantep olarak daha fazla ihracat yaparak beşinci sıraya çıkalım. İnşallah o zamanlarda gelecek. Açıkladığımız 2023 ihracat hedeflerimiz imkansız değil. Yeter ki katma değeri yüksek ürünlere yönelenim. 2016 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ederim. Dünyada ekonominin daraldığı bir dönemde üretmekten, yatırım ve ihracat yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. ve bizleri bir basamak yukarı çıkartarak ihracat liginde beşinci yaptınız. Bundan dolayı bütün işverenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.



Geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük halı sektörü fuarı olan "Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı"na Gaziantep'ten 81 firmanın katıldığına dikkati çeken Konukoğlu, "Fuarda bütün firmalarımızı ziyaret ettik. Fuar geçen yıldan daha iyiydi, stantlar yabancı doluydu. İnşallah bunun neticesini bu yıl halı ihracatında göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



GSO olarak, bütün sektörleri daha ileri götürmek, eksiklerini tespit etmek, sorunlarını konuşup çözüm bulmak için beyin fırtınası şeklinde toplantılar düzenleyeceklerini belirten Konukoğlu, bu toplantıların ilkini makine grubuyla başlatacaklarını bildirdi.



"Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"



Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu da konuşmasında, 2017 yılının ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi. Yılbaşı gecesinde İstanbul'da eğlence merkezine yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristi başarılı bir operasyonla sağ olarak ele geçiren Emniyet Teşkilatına teşekkür eden Topçuoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı ve terör olaylarında şehit verdiğimiz bütün askerlerimize ve polislerimize de rahmet diledi. Topçuoğlu, "2016 yılında dünyada global yavaşlama vardı, bizler tedbirli olarak yolumuza devam etti. Asla karamsarlık trenine binmemeliyiz. Piyasada zaman zaman bir umutsuzluk oluşturuluyor. Biz hepimiz bunun karşısında dik durmalıyız. Bizim birinci önceliğimiz her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın birlik beraberliği, bütünlüğü, bayrağımızdır. İş her zaman yapılır. Bu karamsar düşüncede olan insanlara karşı da bizler her zaman uyarıcı şekilde açıklamalıyız" şeklinde konuştu.



Gaziantep olarak geçen yılı üretim, istihdam ve ihracat rakamlarını koruyarak geçirdiklerini ifade eden Topçuoğlu, "Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara rağmen, şehrimiz 2016 yılında dinamik yapısı ve ihracatı ile bu dönemi en az zararla atlattı. 2017'de bize düşen çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etmek ve bunları artırmaktır"diye konuştu. - GAZİANTEP