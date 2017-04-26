Gso Makine Metal Kümesi Urge Heyeti Almanya'da

Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) konulu tebliğ kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Makine Metal Kümesi heyeti, Hannover Messe Teknoloji ve Sanayi Fuarı'na katıldı.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en önemli ticari fuarlarından birisi olan Hannover Messe 2017'ye katılan GSO heyeti, hem Gaziantep'in sanayi ve ticari yapısını tanıttı hem de makine ve metal sektöründeki son teknolojik gelişmeleri yerinde görme fırsatı buldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, sanayicilerin ihracatta yeni yollar keşfetme noktasında bu tür fuarlara katılımın önemli olduğunu belirterek, ihracatı artırmak ve yeni pazarlara girerek uluslararası rekabet gücünü geliştirebilmek için hedef odaklı adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



URGE projesinde yer alan firmaların, birçok konuda eğitim ve danışmanlık programlarından faydalanabildiklerini kaydeden Göncü, "GSO olarak bundan önce gerçekleştirdiğimiz URGE projelerimiz, bundan sonra da diğer sektörlerde hız kesmeden devam edecek. Gaziantep'in ve Türkiye'nin ihracatını arttırmak ve daha fazla büyümesini sağlamak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.



UR-GE Makine Metal Kümesi Projesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkeye getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor.



GSO'nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor.