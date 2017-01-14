Gso, Domotex Uluslararası Halı Fuarında Stant Açtı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), halı sektörünün dünyadaki en büyük fuarı olan "Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında stant açtı.



Domotex Hannover 2017 Fuarı, Almanya'nın Hannover kentinde açıldı. Halı sektöründe yeni ürünlerin sergilediği ve 17 Ocak tarihine kadar açık olacak fuara, 63 ülkeden bin 452 firma katılıyor. Türkiye'nin 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda katılım sağladığı fuarda, Gaziantep'ten ise 80 firma yer alıyor. GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da fuarın açılışında hazır bulundu. GSO bu önemli fuarda, Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında yürütülen, Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi" kapsamında stant açtı. Sanayi Odası standında, Domotex Hannover 2017 Fuarı'nda stant açmayarak katılım gösteren Oda üyesi firmalar, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra misafirlerini de ağırlayabiliyor. Ayrıca, Gaziantep sanayisi ve ticari yapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verilerek, tanıtım yapılıyor. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya ve Hannover Ticaret Ateşesi Ruhi Deniz de standı ziyaret ederek, Sanayi Odası yetkilileriyle görüştüler ve yürüttükleri UR-GE projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.



Stant açan Gaziantepli firmaları kutladı



Domotex Hannover Fuarının dünya halı sektörü için önemli bir tanıtım alanı olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, "Domotex Fuarı'nın halı sektörüne çok büyük katkısı var. Bu yüzden Gaziantepli halı üreticisi firmalarımızın burada bulunması hem şehrimiz hem de ülkemizin ihracatı açısından gurur verici" dedi. Fuarlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Konukoğlu, "Halı üretiminde büyük bir merkez olan Gaziantep'teki halı üreticileri, buradaki son teknolojiyi yerinde görerek, daha değişik ve katma değerli ürün yapmaya devam edecekler. Aynı zamanda dünyadaki rakiplerinin nasıl üretim yaptıklarını görme fırsatı bulacaklar. Türkiye'den ve özellikle Gaziantep'ten buraya gelip stant açan bütün firmalarımızı yürekten kutluyor, teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Meclis Başkanı Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu ve GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, daha sonra fuarda stant açan Gaziantepli firmaları ziyaret ederek, fuarın hayırlı geçmesi temenni etti.



Gaziantep Dünya Halı Ticaret Merkezi Projesi kapsamında firmalar, GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, sektörel ticaret heyetleri ve ülkemize getirilecek alım heyetleri organizasyonlarından faydalanmaya hak kazanıyor. GSO'nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyor. - GAZİANTEP