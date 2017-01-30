Gso'dan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" Sınavları

Gaziantep Sanayi Odasınca (GSO) tehlikeli mesleklerde çalışan işçilere yönelik, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarının yapılmasına devam ediliyor.



GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, sanayisiyle lider konumda olan Gaziantep'te, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışan işçilere yönelik, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavları yapmaya devam ettiklerini aktararak, "1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi." ifadelerini kullandı.



Göncü, tehlikeli meslek dalları arasında bulunan ahşap kalıpçısı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, betonarme demircisi, betoncu, çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, doğalgaz işletme bakım operatörü, duvarcı, endüstriyel boru montajcısı, hidrolik pnömatikçi, ısı yalıtımcısı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, kaynak operatörü, makine bakımcı, metal sac işlemecisi, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı gibi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılandığını aktardı.



Kürşat Göncü, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar bakanlıktan işveren prim desteği aldığını vurguladı.



48 tehlikeli meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belgesi almanın 2017 yılında zorunlu hale geldiğini dile getiren Göncü, "Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Hem bu mesleklerde çalışan, hem de bu mesleklerde çalışanları istihdam eden işletmelerimizin bu zorunluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi AŞ işbirliğinde mesleki yeterlilik sınavları yapıyoruz. Bugüne kadar farklı mesleklerde bine yakın personele sınav yapıldı." açıklamasında bulundu.



Göncü, ileriki dönemlerde de belge alma zorunluluğu bulunan meslek alanlarına yönelik sınav ve belgelendirme işlemlerine devam edileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek dalında işçi çalıştıran firmalarımız, bizimle irtibata geçtikleri zaman kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Bu sınavlar sayesinde nitelikli kişilerin olduğu iş ortamlarında kaliteli ve nitelikli üretim sağlanacak. Bundan sonra bu belgeyi almayan işçiler çalıştırılamayacak. Çalışan işçilerin mutlaka belge sahibi olması gerekecek."



Belge almadan çalışan işçilerin kaçak pozisyonunda olacağına işaret eden Göncü, "Bu durumda işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacak. İşçilerinin bu sınava girmesini isteyen firmalar, GSO Proje Planlama ve Eğitim Departmanı ile irtibata geçebilirler." ifadelerini kullandı.



OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi kuruluyor



Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılan GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ne dikkati çeken GSO Genel Sekreteri Göncü, merkezin inşaatının tamamlandığını ve atölyelerin kurulmaya devam ettiğini kaydetti.



Atölyeler kurulup merkez faaliyete geçtiğinde sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının karşılanacağını aktaran Göncü, "Merkezimiz aynı zamanda Sınav ve Belgelendirme Merkezi olarak da hizmet verecek." ifadesini kullandı.