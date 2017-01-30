Gso'da, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" Sınavları Hız Kesmiyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Genel Sekreteri Kürşat Göncü, işçilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale geldiğini söyledi.



GSO öncülüğünde, Gaziantep'te, tehlikeli mesleklerde çalışan işçilere yönelik, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" belgelendirme sınavları hız kesmeden yapılmaya devam ediyor. 5544 Sayılı Kanun Kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunlu hale getirildi.



Tehlikeli meslek dalları arasında, ahşap kalıpçısı, alçı levha uygulayıcısı, alçı sıva uygulayıcısı, alüminyum kaynakçısı, betonarme demircisi, betoncu, çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, doğalgaz işletme bakım operatörü, duvarcı, endüstriyel boru montajcısı, hidrolik pnömatikçi, ısı yalıtımcısı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli, inşaat boyacısı, iskele kurulum elemanı, kaynak operatörü, makine bakımcı, metal sac işlemecisi seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, sıvacı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçısı ve yangın yalıtımcısı gibi meslekler yer alıyor.



Zorunluluk getirilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri "İşsizlik Sigortası Fonu" tarafından karşılanıyor. Ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar "İşveren Prim Desteği" Bakanlık tarafından karşılanıyor.



Sınavlar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek"



GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, 48 tehlikeli meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belgesi almanın 2017 yılında zorunlu hale geldiğini belirterek, "Şuanda 48 meslek için, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' alınma zorunluluğu bulunuyor. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Hem bu mesleklerde çalışan hem de bu mesleklerde çalışanları istihdam eden işletmelerimizin bu zorunluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.Bu nedenle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. (MEYBEM) işbirliğinde, Mesleki Yeterlilik Sınavları yapıyoruz. Bugüne kadar farklı mesleklerde bine yakın personele sınav yapıldı" diye konuştu.



Göncü, önümüzdeki dönemlerde de belge alma zorunluluğu bulunan meslek alanlarına yönelik sınav ve belgelendirme işlemlerine devam edileceğini kaydederek, "Tehlikeli ve çok tehlikeli meslek dalında işçi çalıştıran firmalarımız bizimle irtibata geçtikleri zaman kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Bu sınavlar sayesinde nitelikli kişilerin olduğu iş ortamlarında kaliteli ve nitelikli üretim sağlanacak. Bundan sonra bu belgeyi almayan işçiler çalıştırılamayacak. Çalışan işçilerin mutlaka belge sahibi olması gerekecek" ifadesini kullandı.



Belge almadan çalışan işçilerin kaçak çalışıyor pozisyonunda görüneceklerine dikkat çeken Göncü, "Bu durumda işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacak. Firmalarında işçilerine bu sınavı yaptırmak isteyenler, GSO Proje Planlama ve Eğitim Departmanı ile irtibata geçebilirler." şeklinde konuştu.



Organize Sanayi Bölgesinde yapılan GSO Mesleki Eğitim Merkezi hakkında da bilgi veren Kürşat Göncü, merkezin inşaatının tamamlandığını ve atölyelerin kurulmaya devam ettiğini ifade etti.



Atölyelerin kurulup merkezin faaliyete geçmesiyle sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının karşılanacağına vurgu yapan Göncü,"Kent ve ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu eğitimden geçiyor. Sanayicilerimizin yoğun bir şekilde eğitilmiş kalifiye elaman ihtiyaç talepleri var.Sanayiye nitelikli elaman kazandırmak için merkezimizde kurulacak atölyelerde sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda eğitimler verilecek. Merkezimiz aynı zamanda, 'Sınav ve Belgelendirme Merkezi' olarak da hizmet verecek" diye konuştu. - GAZİANTEP