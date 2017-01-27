Gso'da Devlet Destekleri Bilgilendirme Eğitimi Programı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Gaziantep Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İŞKUR sanayicilere "Devlet Destekleri Bilgilendirme Eğitim Programı" düzenledi.



GSO Sani Konukoğlu salonunda yapılan eğitim programında mevcut sistemde halen uygulanan devlet destekleri ile ilgili bilgi verildi.



Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile diğer destek programları hakkında katılımcılara bilgi veren KOSGEB uzmanı Cuma Delioğlu, bu desteklerden faydalanabilmek için KOSGEB'in web sayfasının detaylı şekilde incelenebileceğini söyledi.



Eğitim programından sonra Teknopark Uzmanı Onur Akar, "Teknopark Nedir?, Girişimcilere Sağladığı Faydalar Nelerdir?, Sanayici açısından önemi, alt yapı destekleri" hakkında sunum yaparak katılımcıların sorularını cevapladı.